Prachatice – Fotbalová starší přípravka FK Tatranu Prachatice 2008 se zúčastnila halového turnaje, který pořádal SV Neukirchen v. W v městečku Fürstenstein.

Přípravka Tatranu Prachatice vyhrála dobře obsazený turnaj v Německu. | Foto: Vladislav Klabouch

Turnaj byl pro hráče kategorie U12 (2007 a ml.). Účastnilo se pořádající družstvo SV Neukirchen v. W. a dále FC Ruderting, DJK Sonnen, JFG Unterer Donauwald, VfB Passau Grubweg a FK Tatran Prachatice.



Družstva byla rozdělena do dvou skupin po třech týmech. První zápas odehráli mladí fotbalisté Tatranu proti FC Ruderting, vstup do turnaje zvládli a utkání vyhráli 3:1. O góly se postarali Daniel Klabouch, Lukáš Gaier a Šimon Váňa. Ve druhém zápase se prachatičtí mladíci utkali s týmem DJK Sonnen. Tento zápas byl velmi bojovný, naštěstí s dobrým koncem pro kluky z Tatranu, kdy zápas vyhráli 1:0. O vítězný gól se postaral Ondřej Trojan. Díky této výhře si prachatičtí fotbalisté zařídili postup do semifinále z prvního místa ve skupině.



V semifinále se střetli s druhým týmem skupiny „A“ SV Neukirchen v. W. Utkání zvládli na jedničku a po brankách Zdeňka Ondráška, Lukáše Gaiera, Šimona Váni, Ondřeje Trojana, Jiřího Kleina, Matyáše Houšky a Daniela Klaboucha vyhráli 7:0 a mohli slavit postup do finále turnaje. Ve finále se mladíci z Prachatic opět utkali s mužstvem FC Ruderting. I finálový zápas Prachatičtí zvládli výborně a po vynikajícím fotbalovém výkonu vyhráli 4:0, kdy se o vítězství dvěma góly postaral Jiří Klein a po jednom přidali Lukáš Gaier a Šimon Váňa. Po této výhře prachatičtí fotbalisté slavili celkové vítězství v turnaji.



„Nejprve bychom chtěli poděkovat klukům za to, že celý turnaj hráli pěkný fotbal, každý z nich zodpovědně plnil to, co jsme si před každým zápasem řekli. Moc nás těší, že ačkoliv byl turnaj organizován pro hráče o rok starší, než jsou naši kluci, tak se ničeho nezalekli a celý turnaj odehráli bez prohry pouze s jedním obdrženým gólem. Dále bychom chtěli poděkovat rodičům za podporu v hledišti a nesmíme zapomenout poděkovat našemu vedoucímu družstva Jirkovi Váňů,“ uvedli k turnaji trenéři Vladislav Klabouch a Jiří Houška.



Sestava Tatranu: David Sendrei, Šimon Váňa, Matyáš Houška, Ondřej Trojan, Zdeněk Ondrášek, Jiří Klein, Lukáš Gaier a Daniel Klabouch.