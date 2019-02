Prachatice – Sportovní hala v Prachaticích byla o víkendu dějištěm krajských přeborů dorostu ve stolním tenise a domácí hráči potvrdili, že i v této kategorii patří k nejlepším na jihu Čech.

Miroslav Bauer. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

„Jsem naprosto spokojen, z přeborů se stal souboj Libína Prachatice se zbytkem světa a my uspěli,“ usmíval se po turnaji trenér prachatických hráčů Jan Bauer nejstarší. Jak by také ne, vždyť současná největší naděje prachatického stolního tenisu Zdena Blašková ovládla soutěž dorostenek. „Je to od ní husarský kousek, protože věkově patří ještě mezi mladší žákyně a zvítězila tedy o další dvě kategorie výše. Je radost se na její hru dívat, výkonnostně jde stále nahoru. Hrála výborně,“ pochválil novopečenou krajskou přebornici mezi dorostenkami Jan Bauer.

V soutěži dorostenců má Libín v současné době několik kvalitních hráčů a určitě má z čeho vybírat. Úplně nahoře však vyčnívá Miroslav Bauer, který byl také největším želízkem prachatického klubu v turnaji. „Také Míra ovládl svou kategorii. Je vidět, že pravidelně trénuje i s ligovými hráči našeho klubu a sbírá zkušenosti ve vyšších mužských soutěžích. Patří mu plné absolutorium, zahrál výborně,“ vysekl poklonu i vítězovi dorostenecké soutěže Jan Bauer a spokojeně doplnil, že Libín získal další medailová umístění v klasických i smíšených čtyřhrách.

Velký svátek stolního tenisu se do Prachatic chystá nyní v sobotu. Od 15 hodin startuje semifinále play off II. ligy mezi Libínem a Litoměřicemi. Pozvánku na utkání přineseme zítra.