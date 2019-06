Netolice – Nejlepším možným způsobem ukončili netoličtí elévové letošní florbalovou sezonu. Po dramatických bojích vyhráli první ročník turnaje O pohár královského města Písku.

Představily se dva domácí týmy, dva týmy z Milevska, jeden ze Strakonic a FBC Štíři ČB. Prakticky nejlepší jihočeské týmy, se kterými jsme se potkávali celou sezonu v Krajské lize. Družstva byla rozdělena do dvou skupin a Rafani začali opatrně. Po vyrovnaných a i sporných zápasech jsme ze skupiny postupovali ze třetího místa a ve čtvrtfinále jsme narazili na silné Štíry. V tomto derby jsme hráli velmi disciplinovaně a o kvalitě utkání svědčil i vyrovnaný výsledek 2:1, který nás poslal do semifinále a kluky z ČB do boje o páté místo, které si také uhájili.