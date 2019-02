Vimperk, Písek - Mladší žáci florbalového Šumavanu Vimperk vyrazili ke svému druhému turnaji do obloukové haly v Písku. Zde se střetli se dvěma domácími týmy Písku a jedním ze Strakonic.

TJ Šumavan Vimperk – FBC Strakonice 0:14 (0:2, 0:5, 0:7)

K prvnímu utkání proti Strakonicím jsme nastoupili se třemi nováčky v týmu, kteří na celé hřiště odehráli svůj první turnaj. Kluci opomínali většinou držet si své postavení, z čehož se dostávali Strakoničtí jednoduše do šancí. Ze začátku utkání při nás stálo i trocha štěstí, ale později už nám to tam napadalo.



TJ Šumavan Vimperk – FBC Sokol Písek Draci 0:26 (0:6, 0:12, 0:8)

Ve druhém utkání jsme nastoupili proti píseckým Drakům. Od začátku bylo jasné, že to nebude vůbec jednoduché utkání. Od prvního hvizdu rozhodčího až po poslední sirénu utkání byl na palubovce vidět jen Písek, který nás přejel rozdílem třídy. V tomto zápase bylo jasně vidět, jaký je rozdíl hrát proti soupeřům o rok či dva starším. Soupeř byl jak výškově, silově tak i herně dopředu oproti nám. Bohužel si kluci v tomto utkání příliš nepinkli a bylo těžké je navnadit na zápas další.



TJ Šumavan Vimperk – FBC Sokol Písek Lišáci 4:5 (0:1, 3:0, 1:4)

Branky a nahrávky Vimperka: Bláha 2+0, Čech 2+0, Procházka 0+2, Vašica 0+1.

Sestava: Tongeľ – Hovorka, Šindler, Vašica, Procházka, Bláha, Čech, Bílý.

Po dvou předchozích debaklech následovalo v šatně vysvětlení, jak by se florbal měl hrát a proč každé pondělí trénujeme. Hned od začátku bylo vidět, že klukům nejsou předchozí výsledky lhostejné a začali si pořádně plnit svoje role. Po vyrovnané první třetině, kdy jsme neproměnili některé šance, bylo vidět, že naši hráči mají chuť bojovat o dobrý výsledek. Ve druhé třetině jsme skvěle bránili a soupeře nepouštěli do velkých šancí. Pokud nám soupeř nechá trochu prostoru, máme dobrý, rychlý přechod do útoku, čehož jsme třikrát využili. Na začátku třetí třetiny jsme se dostali dokonce do tříbrankového vedení, což v nás asi vyvolalo trochu předčasně myšlenku vítězného utkání. Obrana začala pokulhávat ve snaze rychle útočit. Bohužel jsme třikrát za sebou nechali dva útočníky soupeře naprosto samotné před naším brankářem, který s touto situací ani v jednom případě nemohl nic dělat. Při vyrovnání jsme si vzali oddechový čas. I přesto, že se hra trochu vyrovnala, domácí hnáni svými diváky dokázali vstřelit jeden rozdílový gól navíc a nás pohltilo zklamání. Do dalšího turnaje však víme, že pokud si kluci budou plnit svoje role, můžeme uhrávat dobré výsledky.



Vladimír Pešl