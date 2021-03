V akci ROZBĚHNI SE mladé basketbalistky využívají zlepšujícího se počasí a individuálně udržují svou kondici běháním. Trenéři pro děvčata vytyčili u řeky Otavy okruh v délce 650 metrů, ten mohla absolvovat v libovolném množství. Mimostrakonické hráčky běhaly podle svých možností v místě svých bydlišť. Množství uběhnutých kilometrů všichni denně zasílají svým trenérům.

A kam jsme jako tým na pomyslné mapě doběhli? V prvním sledovaném týdnu se baskeťačky činily. Celkem naběhaly přes 316 km! Hráčky kategorií U15/U14/U13 z celkového množství uběhly 230,5 km. Nejlepšími mezi nimi byly Karolína Grossová a sestry Kateřina a Tereza Malířských, každá z nich si zapsala 20 kilometrů. Nejmladší naděje klubu z kategorií U12 a mladší přispěly do celkového množství 85,5 kilometry. Výkonnostně mezi nimi zatím ční Kateřina Zemanová (34 km) a Veronika Holínová (27 km). Do běžecké výzvy se zatím zapojilo přes 20 děvčat včetně nejmladší Anetky Šlapákové (7 let), která si v týdnu odběhla 6,7 km.

I když musíme vzhledem k epidemiologickým opatřením přerušit běhání na našem městském okruhu, věříme, že si děvčata najdou k běhu vhodná místa a pokusí se svůj rekord v dalších týdnech vylepšit.

316 kilometrů z tohoto týdne by nás zaneslo přibližně do Olomouce Dostaneme se příště dál?

Radka Drnková