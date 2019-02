Vlachovo Březí – Šestnáctiletá tenistka Kamila Neradová z Vlachova Březí, studentka prachatického gymnasia, se zúčastnila celostátního dorosteneckého turnaje na Tonstavu České Budějovice, který se hrál ve dnech 27. až 30. prosince. Turnaj si zahrálo 32 dívek a byl dobře obsazen.

Kamila Neradová. | Foto: Deník/ Vladimír Klíma

V prvním kole Kamila porazila Janu Čákorovou ze Slavie Plzeň 6:2, 6:0 a do čtvrtfinále se probojovala přes Slovenku Nikolu Daubnerovou, vloni druhou hráčku ve starších žákyních Slovenska a čerstvou vítězku mezinárodní ETY v Milovicích. Po napínavém prvním setu již Kamila poté dominovala a vyhrála 6:4, 6:0. Poté nastoupila do utkání o postup do semifinále proti Amélii Šmejkalové z Přerova a vyhrála 6:2, 4:6, 6:2. Finále si vybojovala vítězstvím nad první nasazenou Šarlotu Sirotkovou ze Sokolu Vysočany Praha v poměru 6:4, 6:2. Ve finále Kamila nestačila jen na Darinu Přecechtělovou z Agrofertu Prostějov. Prohrála 6:4, 3:6, 4:6. Zápas byl velmi kvalitní, Kamila hrála velmi dobře a i přes zdravotní handicap v podobě zranění byla soupeřce rovnocennou sokyní.