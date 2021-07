Evropského šampionátu se zúčastnilo sedmnáct posádek z Rakouska, Belgie, Německa, Řecka, Itálie a Česka. „Na jezeře, které je v přibližně stejné nadmořské výšce jako naše Lipno, jsou i podobné povětrnostní podmínky jako u nás. Již po zkušební rozjížďce jsme tušili, že by nám to mohlo jít," tlumočil jachtařský expert Deníku jižní Čechy Petr Vitoň slova zkušeného tornádisty Zdeňka Pavliše. Ten jel společně s mladší dcerou Klárou, zatímco jeho starší dcera Michaela si vzala na kosatku svého čtrnáctiletého brášku Marka.

V první rozjížďce se podařilo oběma lodím z Kovářova, které na ME reprezentovaly Česko, dobře odstartovat a obě jely na špici celého závodního pole. Michaela ale ťukla při obratu bójku, musela opravovat, a tak nakonec projela cílem jako čtvrtá. V další rozjížďce měla poruchu na kladce posádka Zdeňka Pavliše, toho využila druhá česká loď, šla do čela a tuhle pozici si udržela až do cíle. Ve třetí rozjížďce vychytala vítr především Michaela Pavlišová a po projetí cílem na prvním místě bylo zřejmé, že začíná bojovat o medaili.

Poslední závodní den se startovalo po předchozí bouřce. Michaela a Marek Pavlišovi si pořád udržovali vedení, tentokráte před stále se lepšící německou posádkou Jentsch - Pappas a především před favorizovanými několikanásobnými mistry Evropy Mavrosem a Pericilsem z Řecka. Protože se blížila další bouřka, poslali rozhodčí posádky na břeh a Češi mohli slavit. Měli opravdu co, protože Michaela a Marek Pavlišovi se stali absolutními vítězi a mistry Evropy pro rok 2021 a navíc mistrovský titul brali i ve smíšených posádkách v mládežnické kategorii. Marek Pavliš byl nejmladším kosatníkem a Michaela byl první ženou v Evropě, která jak kormidelnice získala mistrovský titul.

Výsledky: 1. Michaela Pavlišová - Marek Pavliš (Česko), 2. Mavros – Pericils (Řecko), 3. Jentsch – Pappas (Německo), 4. Zdeněk Pavliš – Klára Pavlišová (Česko).