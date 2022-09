V přímých bojích se představí i vimperský Miroslav Hovorka. „Míra se představí v kategoriích Youth a Cadet, a to jak v kata, tak i kumite,“ uvedl trenér David Havlík, který bude na šampionátu působit i jako jediný český rozhodčí s platnou licencí pro tuto organizaci.

Miroslav Hovorka se přes celé léto cíleně připravoval právě na tento šampionát. „Nejprve se připravoval v rámci Gasshuku Czech, které se tento rok konalo začátkem července v Kadani. Tréninky zde opět vedli zkušení japonští instruktoři. Na Gasshuku Czech navazovala příprava ve Fabrica GYM v Sudslavicích, kterou jsme vedli společně s Dušanem Říhou. Naši svěřenci měli třikrát v týdnu speciální silová a rychlostně silová cvičení s lehkými váhami. Přípravu pak završilo týdenní soustředění na Rohanově. Zde jsme se zaměřovali na rozvoj rychlosti. Byla tam rychlostní cvičení, trénovalo se třikrát denně a bylo to docela náročné. Všichni však prokázali velký posun. Poslední týden před začátkem školního roku jsme pak již jen pilovali techniku a soustředili se na drobné detaily,“ shrnul přípravu trenér David Havlík.

V soutěžích WSKA se nesoutěží v žákovských kategoriích, tak se mohou soutěží účastnit závodníci až od patnácti let výše. „Míra zde patří mezi ty nejmladší a patří do kategorie Youth. Soutěžit by pak ještě měl mezi kadety,“ doplnil trenér Havlík.