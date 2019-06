„Osobně jsem moc nadšený ze zdejšího areálu, který je špičkový. Může sem přijet jakýkoliv klub i kterákoliv reprezentace, jejíž sportoviště zde jsou, na soustředění. Skvělá i je akce Pojď si vybrat, co tě baví. Je tady na sedm stovek dětí, které si dle mých informací vyzkouší jedenáct sportů v rámci seznámení se sportem. To je přesně to, co se snažím propagovat, po čem hlasitě volám, aby se k tomu stát postavil čelem a začal do dětí znovu dostávat vztah ke sportu,“ pochválil jak zázemí, tak akci samotnou, Milan Hnilička.

Po každém ročníku je velmi kladná odezva trenérů. Vždy po prázdninách se do daných sportů přihlašují noví zájemci. „Zájem dětí se logicky zvedá. Když vidím, jak si to tady v Prachaticích užívají, člověka to zahřeje po duši. Byl jsem se podívat na judu. Byl to skvělý program, který se svými svěřenci připravil trenér dobrovolník, který se dětem věnoval. Děti se smály, mlátily sebou o zem. Zkrátka si to užívaly a to je to, co chceme v jakémkoliv odvětví. To, že je to v Prachaticích takto zorganizované, že sem přijedou i sportovní legendy, o to větší váhu to má,“ podělil se o své pocity Milan Hnilička a doplnil: „Takové akce mají mou velkou podporu. Byl jsem se podívat i na rekonstrukci plaveckého bazénu. Je to zkrátka písnička dnešní doby v mnoha městech. Pravděpodobně byly bazény hromadně postaveny a nyní hromadně odcházejí. Ale když se vrátím k této akci pro děti, tak musím potvrdit, že jsou to nesmírně důležité věci. Především proto, že si děti ke sportu trochu přičichou a pak již záleží na klubech a jejich činovnících, jak dokáží děti ke svému odvětví přitáhnout.“