Prachatice, Praha – Na konci února pořádala organizace UFC v pasáži OC Harfa v Praze amatérský turnaj zápasů MMA, zápas v kleci na 3x3 minuty.

Ke svému prvnímu utkání v kleci se postavil Jan Beutl (bílé trenýrky). | Foto: Archiv Pavla Vlka

Za prachatický oddíl karate TJ Tatran si svoji premiéru v dobrém smyslu slova odbyl Honza Beutl. Nastoupil ve váhové kategorii do 84 kg a získal první velmi cenné zkušenosti. A každý závodník v každém sportu ví, co je to první zápas v životě. Soupeřem prachatického bojovníka byl zkušenější Vít Kolčava z Gladiator Gym České Budějovice. Honza byl podle svých slov nervozní, ale držel se v prvním kole dobře. Přežil několik takedownů a pokryl soupeřovy údery. Nicméně síly rychle ubývaly. Ve druhém kole se více osmělil a pokusil se o kombinaci úderů ve stoje. Pak se však českobudějovickému borci opět povedl takedown. Honza se pokusil nasadit páku na achillovku, ale soupeř se z chvatu dostal a naopak sám nasadil držení a donutil Honzu vzdát.