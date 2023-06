/FOTOGALERIE/ O víkendu se jely další závody MMČR miniracing, tentokrát na závodním okruhu v Chebu. Závody byly rozdělené do celého víkendu, protože jejich součástí byl i prestižní FIM MINI GP ALPE ADRIA.

Matyáš Bařina bojoval o další body na okruhu v Chebu. | Foto: Tomáš Bařina

Závodní víkend začínal v pátek, kdy byly na celý den vypsané tréninky pro všechny kategorie. Matyáš Bařina z Vlachova Březí, který je členem Smrž academy racing teamu z Českých Budějovic, celý den postupně v každém tréninku zrychloval a cítil se na motorce dobře a těšil se na následující závodní den. "V sobotu při prvním volném tréninku vše šlapalo jak má a Maty zajížděl solidní časy. Pak přišla první kvalifikace, bohužel po čtyřech ujetých kolech začla Matyáše zlobit motorka. Zjistili jsme, že odešla převodovka a tak první kvalifikaci ani nedokončil celou. Motor byl na výměnu a z tohoto důvodu Maty nestihl nastoupit do druhé kvalifikace, kde by si mohl zlepšit startovní pozici. Nicméně v první kvalifikaci stihl zajet solidní čas a startoval ze 6. mista na roštu z celkových 12 jezdců," uvedl k peripetiím v Chebu Matyášům otec Tomáš.

Nicméně před závodem bylo potřeba vyměnit motor. "To jsme naštěstí stihli a Maty tak mohl vystartovat do závodu. Start prvního závodu se mu moc nepovedl a propadl se na sedmou pozici. Bohužel po pár kolech vypověděla službu bota, na které se mu roztrhl zip, který se mu zasekával do držáku stupačky a několikrát nemohl vůbec zařadit. Maty se nevzdal a bojoval a i přes veškeré sobotní komplikace dokončil závod na šestém mistě. Do nedělního závodu odstartoval dobře a hned se zařadil na čtvrté misto. Opět nedostižný Šimon Kučeřík nasadil neuvěřitelné tempo a soupeřům se vzdaloval. Na druhém a třetím místě jeli soupeři z Polska a Maďarska. Maty nebyl po sobotě ve své kůži a nebyl schopný držet krok se soupeři na prvních třech místech. I tak dojel nedělní závod na pěkném čtvrtém mistě," shrnul závody Tomáš Bařina a dodal: "Celkově si tak Matyáš po součtu bodů z obou závodů odváží z Chebu páté misto a body do tabulky MMČR miniracing, kde si zatím drží třetí misto. Z Chebu si odvažíme opravdu spoustu nových zkušeností a budeme makat i nadále. Další závody se jedou opět na závodní dráze v Písku, kam už se Maty těší. Děkujeme všem, kteří nás podporují a drží Matymu palce do dalších závodů."