/FOTOGALERIE/ K poslednímu závodu sezony vyrazil mladý motocyklový závodník Matyáš Bařina z Vlachova Březí do Vysokého Mýta. Čekal ho boj o udržení medailové pozice v celkovém pořadí šampionátu Miniracing ČR.

Matyáš Bařina vybojoval v seriálu Miniracing ČR třetí místo v kategorii Ohvale 110. | Foto: Archiv závodníka

O víkendu se jel poslední finálový závod seriálu Miniracing ČR ve Vysokém Mýtě. Matyáš věděl, že musí zajet dobrý výsledek, aby se udržel v průběžném pořadí v Top trojce. "V sobotní první kvalifikaci zajel čas na první místo. Bohužel, ve druhé kvalifikaci přišel pád, po kterém Matymu soupeř jedoucí za ním přejel koleno. Po součtu obou kvalifikací i tak startoval ze druhé pozice. Matyáš do obou závodů startoval s velkými bolestmi, ale nevzdal to a makal i přes bolavé koleno, které ho omezovalo v průjezdech zatáčkami. První závod Maty dojel na třetím místě. Do druhého závodu měl při startu jump start a penalizaci deset sekund. Dojel sice druhý, ale penalizace ho posunula na místo čtvrté. Po součtu bodů z obou závodů Maty skončil ve Vysokém Mýtě na celkovém třetím mistě," shrnul poslední závody ve Vysokém Mýtě Matyášům otec Tomáš.

"V tabulce šampionátu Miniracing ČR se tak Matyáš umístil na bronzové příčce v kategorii Ohvale 110 a stal se tak druhým vicemistrem České republiky. Jsem na Matyáše neskutečně hrdý, makal na sobě celý rok a nikdy nic na trati nedal zadarmo. Nás finanční rozpočet je dosti omezený a i přes to všechno to Maty zvládnul. Pro mě je jednička," pochválil Matyáše Tomáš Bařina.

Příští sezonu bude Matyáš startovat v nové silnější kategorii Ohvale 160. "Matyášovi budeme pořizovat na sezonu novou motorku a tak každý, kdo nám fandí a chtěl by nám pomoci plnit Matyho sny, je vítán.Tento sport je opravdu hodně finančně náročný, a proto bychom byli neskutečně vděční za každého sponzora," doplnil Tomáš Bařina.