/FOTOGALERIE/ Další závod seriálu MMČR miniracing se jel v Písku. Na startu nechyběl Matyáš Bařina z Vlachovo Březí, člen týmu Smrž academy racing team z Českých Budějovic.

Matyáš Bařina bral v Písku dva bronzy. | Foto: Archiv závodníka

Matyáš si vyjel v kvalifikaci třetí místo na startovním roštu. "Do prvního závodu se Matymu nepovedl start a propadl se na poslední místo startovního pole. Závod však nevzdal a začal tahat, aby svou chybu na startu napravil. Během tří kol se probojoval zpět na třetí pozici, ale bohužel soupeři na prvních dvou místech už měli velký náskok, který už Maty nebyl schopný stáhnou," shrnul první závod Matyášům otec Tomáš.

"Do druhého závody už Matyáš odstartoval bez problémů a udržel si po startu třetí místo. Od prvních metrů se první tři závodníci začali vzdalovat soupeřům. Nicméně tuto sezonu zatím bezchybný Šimon Kučeřík na prvním místě pomalu ujížděl soupeřům za sebou a tak Maty bojoval o druhé a třetí místo se soupeřem z Polska. Souboje byly doslova kolo na kolo. Do cíle druhého závodu Maty dojel opět na třetím místě se ztrátou desetiny vteřiny na druhého," přiblížil druhý závod Tomáš Bařina a pokračoval: "Celkově si tak Maty z obou závodů z Písku odváží třetí místo a dalších 32 bodů do tabulky MMČR miniracing, kde se zatím drží na třetí pozici. S výsledkem z víkendu jsme spokojeni a víme, na čem pracovat a co zlepšovat do dalších závodů, které se jedou na okruhu v Chebu."