V loňském roce absolvoval soutěže minibiků v kategoriích Junior A a Junior B, ta letošní snad brzy začne. „Už se moc těším, až se začne závodit,“ říká nadšeně Matyáš, který jezdí na motorce Blata Ultima.

Matyáše to táhlo k motorkám již od malička. Pak již byl jen krok k tomu, aby na ní nasedl. „Od malička jsem se s taťkou díval na Moto GP, moc mě to bavilo. Pak přišel děda a k narozeninám mi přinesl přihlášku do klubu v Českých Budějovicích,“ popsal Matyáš, jak se dostal k aktivnímu ježdění. A plakáty vylepené v jeho pokojíčku jasně ukazují, kdo je jeho idolem: „Samozřejmě Valentino Rossi.“

Minibike je malá motorka připravená pro nejmenší závodníky. „Prošel jsem kategorií Junior A a nyní jsem Junior B. To jsou věková rozlišení,“ říká Matyáš Bařina a jeho otec Tomáš doplňuje: „Matyáš začal jezdit v roce 2018, kdy se jen trénovalo, a to v Českých Budějovicích a v Písku. Zkusil si po pár tréninkách první závod, ve kterém dostal nařezáno snad o tři kola. Ale bylo to proti dětem, které jezdily již tři roky. Závodění jsme tedy odložili a pořád jen trénovali. Na podzim byly závody klubu Smrž Academy, ty Matyáš vyhrál. To byl takový zlom v jeho krátké kariéře.“

V roce 2019 odjel Matyáš kompletní sezonu. Začínal v kategorii Junior A. „Tady odjel tři závody a jak je oproti ostatním dětem o hodně větší, zkusili jsme přejít do vyšší kategorie Junior B. To bylo na závodech v Třinci a Matyáš předjel kluky, kteří jezdili třeba i pět let. Zůstali jsme tedy v béčku a na to, že to byla první sezona, tak se mu docela zadařilo. Obě kategorie se jedou na motorkách o obsahu čtyřicet kubíků, ale áčko má více seškrcený výkon,“ shrnul loňskou sezonu Tomáš Bařina.

Z vyprávění Matyáše je zřejmé, že jej tento sport velice baví. „Trénujeme prakticky všude, kde je větší asfaltová plocha a nejezdí tam auta. Jednou týdně vyrážíme na okruhy do Českých Budějovic a Písku,“ uvedl Matyáš a jeho otec doplnil: „Matěj Smrž si loni udělal výběr šesti kluků z celé akademie, kteří jezdí pod hlavičkou Smrž Academy Racing Team Minibike. Ti mají ještě další trénink navíc. Momentálně tedy bude mít dva tréninky v týdnu.“

Motorsport v jakékoliv podobě je finančně hodně náročným koníčkem. Co stojí mít doma mladého závodníka? „Není to snadné. Je třeba jezdit trénovat a dráhy jsou nejblíže v Písku a Budějovicích. Tréninkově se jezdí i motokros. Co jde, tak se snažíme udělat sami. Když to vezmu střízlivých odhadem, tak je to měsíčně minimálně patnáct tisíc. A co si budeme povídat, do individuálního sportu se sponzoři nehrnou. Za každého, kterého bychom sehnali, bychom byli rádi. Našimi hlavními sponzory jsou babička s dědou,“ doplnil Tomáš Bařina.

Matyáš se může spolehnout na výborné rodinné zázemí i na závodech. „Občas s námi jezdí mamka, babička s dědou pravidelně. Je to super, když jsou se mnou na závodech,“ pochvaluje si mladý jezdec.

Nyní nemohl prakticky od začátku roku závodit a už se těší, až se rozjedou soutěže. „Nejbližší závod by měl být ve Vysokém Mýtě,“ říká Matyáš a Tomáš Bařina doplňuje: „Teprve nyní se rozhoduje o kalendáři. Nyní již víme, že se Mýto pojede, vyrážíme tam nyní ve čtvrtek. Již nám odložili závody v Písku, mělo se jet a nejelo na Slovensku a zatím netrpělivě čekáme, co bude dál. Zatím se sezona nedá přesně plánovat, půjdeme závod od závodu.“

V letošním roce se spojil Autoklub České republiky se Slovenskem a závodí se společně. „Jede se mezinárodně a pokud to půjde, rád bych odjel celý seriál,“ hledí kupředu Matyáš. Na mezinárodní závody v Itálii, kam naši závodníci pravidelně jezdili, si však musí ještě nějaký čas počkat.

Kromě dvou minibiků má Matyáš v garáži i krosovou motorku. Laik by řekl, že ukočírovat ji nebude snadné ani pro dospělého. „Je to pětašedesátka, takže v pohodě,“ pochvaluje si Matyáš. „Viděli jsme, že k tomu je, tak jsme chtěli, aby jezdil i v zimě, takže jezdí do terénu na krosce. Na dráhy jezdíme za kamarády třeba do Poděbrad. Chce to, aby kluci jezdili společně,“ doplnil Tomáš Bařina.

K závodům motorek patří i různé pády a zranění. Jak na tom za svou krátkou kariéru v tomto směru Matyáš je? „Několik pádů již bylo. Na posledních závodech jsme jeli s klukem z Brna, pršelo, jemu to podklouzlo a já najel na jeho motorku. Kotrmelec, ale nic se nestalo. Zatím je to všechno v pohodě,“ říká s úsměvem nadějný jezdec Matyáš Bařina.

O tomto víkendu tedy startuje jeho další sezona. Držme palce, ať se vydaří.