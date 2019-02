České Budějovice – Neměl vůbec špatně rozjetou sezonu, ale zraněná ruka mu vystavila stopku. Motocyklový závodník Matěj Smrž (29 let) loni sahal po výborném výsledku v prestižním německém šampionátu superbiků, ale nakonec bylo všechno jinak. Operace pravého zápěstí byla jedinou možností a Jihočech tak musel vzít zavděk konečným devátým místem.

Matěj Smrž se svým otcem Martinem. | Foto: Deník/ Pavel Kortus

„Dlouhodobě jsem měl se zápěstím problém a operace byla opravdu nevyhnutelná. Potíže nebyly ani tak v hybnosti, ale při větší zátěži jsem přestával cítit prsty, což je na motorce hodně nepříjemné, protože pravá ruka ovládá plyn a přední brzdu," konkretizuje své potíže.

Potíže s rukou provázely Smrže prakticky od začátku minulé sezony. „Postupně se to stupňovalo. Bylo to už v takovém stadiu, že jsem po třech kolech závodu úplně přestával cítit ruku. Za jedno jsem musel jet pomaleji a za druhé jsem začínal být nebezpečný nejen sobě, ale i všem ostatním na trati, protože jsem jednoduše přestával mít nad motorkou kontrolu," konstatuje.



Definitivní konec přišel při zářijovém závodě na Sachsenringu. „Dojel jsem první finálový závod po velkém trápení třináctý a šel jsem rovnou za šéfem týmu, že necítím ruku a nemohu v žádném případě jet to, co bych chtěl a měl jet. Navrhl jsem, že bych sezonu zabalil a šel na operaci, což jsem viděl jako jediné řešení," přibližuje nucený závěr uplynulé sezony.



Vedení Smržova týmu Yamaha Deutschland jeho návrh akceptovalo. „Samozřejmě z toho nebyl nikdo nadšený. Ale šéf týmu to vzal až nečekaně dobře a rovnou jsme se domluvili, že druhý závod nepojedu a ukončíme sezonu. Členové týmu byli překvapeni, protože jsem zvyklý vždycky bojovat až do konce. Ale tohle skutečně nebylo k tomu," zdůrazní.



Vyšetření absolvoval Matěj Smrž u vyhlášeného ortopeda Zdeňka Vodičky. Ten mu doporučil operaci v Německu. „Technické možnosti pro tento zákrok jsou v Německu lepší než u nás. To byl hlavní důvod," vysvětluje. „V říjnu jsem byl operován a mělo by být všechno v pořádku," věří.



Zatím je to ale skutečně jenom víra a přání. „Jestli je ruka skutečně v pořádku, to poznám až na motorce. Hybnost je stejná jako předtím, ale na motorce nejezdím, takže těžko říct. V pátek odlétáme do Španělska na první testy a tam se teprve uvidí," nechce předbíhat. „Doufám, že hned při prvním tréninku nezjistím, že jsem na tom stejně jako loni. To pak nevím, co bych dělal. Ruka je odoperována a jiné řešení neexistuje. Pokud ruka nebude fungovat, tak mohu asi už jenom zaskladnit helmy do regálu a kombinézy pověsím na hřebík," trochu se obává nejhoršího.



Přes zimu Matěj Smrž poctivě pracoval na fyzické kondici. „Tam žádný problém není. Přitom jsem trénoval docela tvrdě. Ale motorka bude něco jiného," je si vědom.



Motokros jako doplňkový sport přes zimu ze svého programu raději vyřadil. „Sice je to dobré, že člověk sedí na motocyklu. Motokrosovou motorku mám, ale nechtěl bych riskovat další zranění, kterých na motokrosu bývá docela dost."



V pátek odjíždí Smržův tým na letošní premiérové pětidenní testy do španělského Aragonu. Druhé testování bude následovat až na konci dubna a poté už bude následovat první závod mistrovství Německa na začátku května na Lausitzringu.



Kalendář německého mistrovství čítá osm závodů, při každém se jedou dvě bodované jízdy. „V září se jede znovu na Lausitzringu a závod bude součástí německého automobilového šampionátu DTM. Tam chodí osmdesát až sto tisíc diváků. To bude paráda, protože jinak na naše závody chodí nějakých patnáct až třicet tisíc. To je velice slušné, ale tohle bude bomba," už teď se těší na zářijový závod.

Českobudějovický pilot má za sebou čtyři kompletní sezony v otevřeném německém šampionátu. Jednou byl desátý, poté dvakrát pátý a v minulé nedokončené sezoně obsadil devátou příčku. Pokud to zdraví dovolí, tak bych chtěl letos útočit na příčky nejvyšší. „Jedu v týmu, který má ty nejvyšší ambice a měl bych bojovat o titul. To je dané," nechce se za nic schovávat.



O prestižní primát bojoval i v minulých letech. Dokázal se v jednotlivých závodech probojovat na stupně vítězů, ale pro celkové umístění ho brzdily výpadky v některých závodech. „Na sezonu bych měl být dobře připraven a měl bych mít konkurenceschopnou motorku. Musím podávat stabilní výkony a pravidelně sbírat umístění do čtvrtého místa. To by pak znamenalo možnost bojovat o první dvě místa konečného hodnocení. Třetí místo už nikoho moc nezajímá," tvrdí.



Výpadky by chtěl minimalizovat. „To se snažím už dva roky. Strategii mám dobrou, jenom mi nevychází," směje se. „Buď dojedu hodně vepředu, nebo nedojedu vůbec. A to je pro celkový výsledek katastrofa. Loni jsem ale neodjížděl závody ne kvůli pádům, ale kvůli poruchám motocyklu, což těžko mohu ovlivnit," jen pokrčí rameny.



V loňském roce si Matěj Smrž s podporou Budějovického Budvaru, Aisinu a Autoklubu České republiky premiérově zkusil jeden závod mistrovství světa superbiků v Německu a vyjezdil si mezi světovou elitou čtyři body. Letos by si to rád zopakoval. „V týmu a technice není problém. Ten je ale v penězích. Pokud by se našel sponzor, který by chtěl sponzorovat českého jezdce v mistrovství světa superbiků, tak můžeme odjet klidně celý seriál. Ale není to zrovna levná záležitost. Loni nás jediný závod vyšel na půl milionu korun," nebránil by se dalším startům v MS.