Martino, co je pro vás osobně box?

Jednoznačně srdcová záležitost. Dělám ho již nějakých patnáct let. Pořád mě baví a nyní vlastně i živí. Je to to nejlepší, co jsem si mohla v dospělosti přát, sportem se živit.

V kolika letech jste se pro box rozhodla?

Dělala jsem sportovní gymnázium a box jsem začala ve druhém ročníku, takže na přelomu šestnácti a sedmnácti let jsem začala s boxem a kickboxem. Původně jsem dělala plavání a kamarádka judo. Já studovala na Kladně a otvíral se tam nový klub se zaměřením na box, kickbox, jiu-jitsu a kamarádka se mě zeptala, zda tam s ní půjdu. Začala jsem s kickboxem a pak přešla naplno k boxu.

Trénink ve Vimperku byl hodně intenzivní. Takto trénujete pravidelně?

Tohle jsou nehorší tréninky. Jak jsou na maximální rychlost, tak to hodně vyčerpává. Ale za pár dní vyrážíme na turnaj, takže to byl již takový vrchol, kdy se dělá rychlost a příprava do zápasové formy.

Čeká Vás boj o olympiádu.

Příprava je v plném proudu. Hned jak skončila v říjnu republika, tak začala silová příprava. Nyní jsme na silové vytrvalosti a do toho zapojujeme turnaje, abychom se rozboxovaly. Kvalifikace nás čekají v březnu a květnu.

Jaký bude postupový klíč?

V každé váze je to trochu jinak, ale z evropských kvalifikací většinou postupují první čtyři a ze světových první dvě. Z Evropy tedy většinou jedou na olympiádu nejlepší čtyři, takže to bude velice náročné.