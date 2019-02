Kaplice – Jihočech Martin Michek potvrdil i na rozblácené trati v Kaplici roli favorita a stal se vítězem šestého závodu Buksa/Ados mezinárodního mistrovství republiky v motokrosu v hlavní třídě MX1.

Martin Michek (č. 232) jako první v úvodní zatáčce závodu v Kaplici. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Celodenní déšť udělal ze závodiště v Blanské kotlině bahenní lázně a nepřízeň počasí se podepsala i na menší jezdecké účasti. Ve čtyřech třídách se představilo jen 95 závodníků. Hned třináct z nich bylo z jihočeského týmu Motosport Chýnov vedeného manažerem Evženem Zadražilem.



V královské kubatuře MX1 udělal lídr průběžné klasifikace Martin Michek zřejmě už klíčový krok za obhajobou mistrovských titulů z posledních tří let.



V kvalifikaci byl sice až třetí za Neugebauerem a dalším Jihočechem Václavem Kovářem, ale v první finálové jízdě nedal nikomu šanci.



Na její start se postavila pouhá dvacítka jezdců, což je zřejmě smutný rekord naší hlavní motokrosové třídy. „Všichni nejlepší ale přijeli,“ namítl Martin Michek. Jedinou výjimkou byl snad jenom Petr Smítka.



Na rozbahněné trati Michek vypálil ze všech nejrychleji a vedoucí pozici si udržel až do cíle. „Na blátě je nejdůležitější právě start, který se mi povedl,“ konstatoval v cíli spokojený vítěz. Dlouho se ho držel druhý Romančík, ale v samotném závěru ztratil a Michek si dojel suverénně pro prvenství.



Třetí dojel Václav Kovář a s tímto umístěním byl maximálně spokojen. „Třetí místo rozhodně beru. Nebylo to vůbec jednoduché,“ svěřil se v cíli. Smůlu měl naopak Martin Finěk, jenž upadl po startu, poté ještě jednou a do cíle nedojel.



Do druhé jízdy vypálil nejlépe Romančík a udělal si náskok, ale upadl. Přes horší start šel zezadu do čela Michek a znovu suverénně vyhrál. Bojovník Kovář zopakoval třetí místo a celkově skončil druhý.

Výsledky:

MX1 – I. jízda: 1. Michek, 2. Romančík, 3. Kovář, 4. Šimko (SR), 5. Bartoš, 6. Weschta, 7. Neugebauer, 8. Szöke (Maď.), II. jízda: 1. Michek, 2. Neugebauer, 3. Kovář, 4. Weschta, 5. Romančík, 6. Bartoš, 7. Finěk, 8. Wysocki (Pol.). Celkově: 1. Michek 50, 2. Kovář 40, 3. Romančík 38, 11. Finěk 17. Stav MR:1. Michek 279, 2. Bartoš 209, 3. Šimko 202, 4. Romančík 195, 5. Weschta 174, 6. Sukup 174, 8. Kovář 144, 10. Finěk 104.



MX2 – I. jízda: 1. Jaulin (Fr.), 2. T. Kohút, 3. Šikyňa (oba SR), 4. Szvoboda (Maď.), 5. Poláš, 6. Jošt (oba SR), 7. Plch, 9. Soldát, II . jízda: 1. Szvoboda, 2. T. Kohút, 3. Jaulin, 4. Šikyňa, 5. Poláš, 6. Drdaj, 7. Plch, 14. Soldát. Celkově: 1. Jaulin 45, 2. T. Kohút 44, 3. Szvoboda 43, 7. Plch 28, 11. Soldát 19. Stav MR:

1. Szvoboda 280, 2. Jaulin 225, 3. Šikyňa 178, 4. Drdaj 178, 5. Liška 175, 15. Plch 64.



Veteráni: 1. Žerava 50, 2. Kadleček 44, 3. Hammerl (Rak.) 40. Stav MR: 1. Žerava 300, 2. Kadleček 264, 3. Hammerl 193.



Ženy: 1. Laierová (Něm.) 50, 2. Vítková 44, 3. Laňková 40. Stav MR: 1. Laierová 297, 2. Laňková 242, 3. Simonová 228.