Nejlepším českým motocyklistou byl v dnešní šesté etapě Rallye Dakar již tradičně Martin Michek, který zajel šestnáctý čas a celkově klesl na 18. místo. Původně byl patnáctý, ale dostal minutovou penalizaci za nedodržení předepsané maximální rychlosti.

Martin Michek na trati Dakaru. | Foto: MRG

„Nedobrzdil jsem ve speciálce. Bylo to kvůli kamenu, místo brzdění jsem musel přidat, abych ho přeskočil a nespadl,“ vysvětlil Jihočech, kde došlo k problematickému momentu. Přesto byl spokojený, že poprvé dojel dakarskou etapu s odstupem menším než deset minut za vítězem. „To je bomba. S penalizací jsem ale přes deset minut, ale etapu jsem si užil. Byly tam duny, které jsme rovnou skákali. To bylo moc hezké. Byla to rychlá. Fyzicky náročná, ale krásná etapa,“ řekl jezdec týmu Orion Moto Racing Group.