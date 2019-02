Kaplice – Krůček po krůčku se tlačí do absolutní špičky českého motokrosu. A pokud by Martina Fiňka (26 let) nebrzdila smůla na zranění, tak už by v ní měl zřejmě své pevné místo.

Martin Finěk | Foto: Deník/ Jan Škrle

Potvrdil to i poslední závod mezinárodního mistrovství republiky královské třídy MX1, který se jel za těžkých podmínek v Blanské kotlině. „Bahno mi zase až tak nevadí. Ale strašně důležitý je start,“ dobře ví.



V kvalifikaci byl jezdec Hulho teamu sedmý. „To nebyl špatný výsledek. Měl jsem dobře rozjeté ještě jedno rychlé kolo, ale nedoskočil jsem tam jeden dvojskok, takže jsem ztratil. Sedmý čas jsem ale bral. Nic úplně převratného, ale takový průměrný solidní výsledek,“ usměje se.



V první finálové jízdě se však na Fiňkův motocykl KTM nalepila smůla. Nevyhnul se hromadnému pádu po startu, což znamenalo konec nadějí na lepší umístění. „Byl jsem v první zatáčce v docela dobré pozici zvenku. Z vnitřku ale přilétl Petr Bartoš a opřel se tam do nás. Spadlo nás tam víc,“ posteskne si.



Jihočeský motokrosař ale nic nezabalil a pustil se statečně do stíhací jízdy. „Jenže při předjíždění Maďara Szökeho jsem ho zezadu trefil a málem jsem spadl. To se mi povedlo ještě jednou, poté jsem sám upadl a raději jsem zajel do depa, abych pošetřil motorku na druhou jízdu, protože trochu zlobila,“ popisuje své trable z úvodní rozjížďky.



Karta se příliš neobrátila ani v jízdě druhé. Přitom Finěk výborně odstartoval a tři kola jezdil třetí. Jenže po kolizi s Rudolfem Weschtou přišel pád a pozice na stupních vítězů byla v nedohlednu. Cílem nakonec projel sedmý, ale sám dobře věděl, že tentokrát bylo na víc.



Finěk už má za sebou také svůj premiérový start v mistrovství světa nejprestižnější kubatury MXGP v Lokti nad Ohří. „Byl to můj zatím největší motokrosový zážitek,“ přikývne. „Tým mi nabídl, jestli bych to nechtěl zkusit. Tak jsem tuto možnost využil a myslím, že jsem ostudu neudělal.“



Jihočech se blýskl především 22. místem v prvním finále, kdy skoro celou jízdu sahal po zisku historického bodu za dvacátou příčku. „Dlouho jsem se držel na bodech. Táta mi celou dobu ukazoval, že jedu na bodovaném místě. Ke konci už nám ti nejlepší dávali celé kolo a v závěru mě předjel kluk, který jel rychle a myslel jsem si, že mě právě předjíždí o celé kolo. Byla to škoda, ale dvaadvacáté místo není špatný výsledek,“ míní. „Z českých jezdců dojel na body jenom Romančík. Jinak nikdo.“



Ve druhé jízdě držel Finěk šestadvacátou příčku, ale na konci měl pád a klesl na 31. místo. „Nějak jsem to pak dokroužil. Nechtěl jsem odstoupit,“ vysvětluje.



První zkušeností se světovým šampionátem byl pro Fiňka před čtyřmi roky závod třídy MX3 v Pacově. „To se ale vůbec nedá srovnat. MXGP je úplně jiná liga. Navíc v Lokti bylo obrovské množství lidí a hodně mi fandili. Byl to velký zážitek,“ připouští.



Pilot z Blatné by si rád s absolutní světovou špičkou ještě někdy zazávodil, ale to není jen tak. „Loket byl výjimečný tím, že je to doma. Startovné na závod činí tisíc euro a k tomu je ještě licence za sedm tisíc korun. Na každou jízdu nová pneumatika. Není to zrovna levná záležitost. Ale Loket jsme nějak zvládli. Bylo to fakt dobré,“ chválí si.



Stínem závodu v Lokti byla smrtelná nehoda třináctiletého moldavského pilota Igora Cuharciuce. „Nebylo to příjemné. Stalo se to v sobotu večer a myslel jsem, že bude zrušený celý nedělní program. Nakonec zrušili právě jenom závod osmdesátek. Skok, kde ten kluk upadl, je těžký. Já osobně jsem tam spadl už dvakrát. Trošku problém byl i v tom, že osmdesátky jely v sobotu ráno trénink a pak až večer závod na rozbité trati po všech kvalifikacích.“



Že se něco podobného může stát, si Martin Finěk na motorce raději nechce připouštět. „Snažím se na to nemyslet. Ale padá se a úrazy k motokrosu asi patří. Je třeba snažit se jich co nejvíce vyvarovat,“ přeje si.

Závěr sezony si chce Jihočech hlavně užít. V průběžné klasifikaci našeho mistrovství je desátý a na nějaký velký výsledek už to nebude. „Je to škoda, ale snad v žádném závodě jsem se nevyhnul problémům. Proto mám tak málo bodů,“ pokrčí rameny.



Ve Stříbře se v neděli jede předposlední závod našeho šampionátu, kde nebude chybět. „K tomu mě čekají ještě dva závody německého šampionátu. To jsou přece jen větší závody než u nás a dají se tam vyjezdit i nějaké peníze,“ říká ke svým plánům pro závěr letošní sezony.