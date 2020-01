Ty vedl Marek Šimák, šéftrenér centra, dvojnásobný mistr republiky a účastník Mistrovství světa v boxu.

Nejste na Šumavě poprvé, co vás sem tolik táhne?

Šumava je krásná. Bydlíme v Kašperských Horách v Centru sportu ministerstva vnitra. Tam máme sice skvělé tréninkové podmínky, ale nejsou tam boxerské pytle, a tak využíváme kamarády ve Vimperku, u kterých si můžeme odboxovat speciální tréninky.

Roman Čtvrtník a Filip Černý, oba vimperští trenéři, také prošli Vašima rukama.

Jsem rád, když se podaří něco takového jako ve Vimperku. Nejenže trénuji mládež, ale jsem i předsedou trenérské rady a pořádám školení trenérů. Zmiňovaní kluci byli na trenérských trojkách a je vidět, že toho hodně pobrali. To, že ve Vimperku založili svůj klub, který skvěle funguje, je něco úžasného. Roste jim tu základna a mám radost, že jsem jim mohl pomoci. Takových klubů a nadšenců by mělo být co nejvíce.

Box je sport, který bolí jak při tréninku, tak při zápase. Na Prachaticku neměl žádnou tradici, přesto se podařilo vybudovat ve Vimperku solidní základnu.

Box je úžasná motivace. Když člověk netrénuje, dostane naloženo. Vimperk je taková fajn rarita zde na Šumavě a především ukázka toho, že když se chce, tak zkrátka jde všechno. Box je v poslední době populární jak závodně, tak i kondičně. A je úplně jedno, jestli je člověku deset nebo třeba osmdesát. Není důležité, jestli desetileté děti půjdou závodit, nebo budou cvičit kondičně, hlavně aby se hýbaly.

Přivezl jste šikovně děti, je tedy o budoucnost boxu postaráno?

My se ve Vimperku připravovali na republikový šampionát a na sezonu jako takovou. Na soustředění děláme jak kondici, tak techniky, aby se děti konfrontovaly mezi sebou. Děláme i to, co ve svých klubech nedělají. Aby pochytily i nové techniky. Za čas s nimi mohou třeba vyhrávat zápasy.

Děti mají ve Vás zářný příklad, že se mohou dostat výkonnostně hodně vysoko.

Rád předávám zkušenosti nejen trenérům, ale i dětem. Děláme různé rozbory při videu, třeba i jejich zápasů. Díky tomu, že jsem dělal FTVS, jim mohu říci i něco dalšího kolem sportu, jako třeba i něco k výživě, regeneraci a dalším věcem. Přestože mají děcka tři čtyři tréninky denně za sebou, tak ještě večer klidně i dvě hodiny hltají další informace při rozhovorech, rozborech a podobně. Je super s nimi pracovat.

Takže nezbývá popřát českému boxu, aby se mu v dalších letech dařilo.

Teď byly na Šumavě a trénovaly ve Vimperku holky z české reprezentace a některé z nich půjdou nyní do kvalifikace o olympiádu v Tokiu. Blíží se kvalifikace v Londýně a pak Paříži a kéž by se alespoň jeden boxer či boxerka do Tokia dostal. Za to, jak makají závodníci i trenéři, tak by si to někdo určitě zasloužil.

Byla by to určitě zase motivace pro další boxery.

Je dobře, že se třeba děcka z tréninkového centra sejdou na soustředění s holkama, které mají medaile jak z ženské, tak juniorské Evropy. Loni z právě takového soustředění na Šumavě odjížděla Lenka Bernardová na juniorskou Evropu. Všichni jí drželi palce a podařil se bronz. Mohlo to být i stříbro, podle mého bylo semifinále vítězné, ale rozhodčí to viděli jinak. Lenka s námi trénovala a všichni pak viděli, jak udělala evropský bronz. A nyní půjde kvalifikaci o olympiádu. Byla třetí na juniorské Evropě, pak vyhrála ženskou republiku, teď jí čeká kvalifikace o olympiádu a třeba i něco více. To je pro všechny motivace jako hrom.