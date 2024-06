/FOTOGALERIE, VIDEO/ Týden po skončení mistrovské sezony uspořádal Fotbalový oddíl Tatran Volary v pořadí již sedmý ročník tradičního Memoriálu Miroslava Svobody v malém fotbale.

Memoriál Miroslava Svobody v malém fotbale ve Volarech. | Video: Ladislav Beran

Miroslav Svoboda byl dlouhá léta předsedou TJ Tatran Volary a stal se i předsedou fotbalového oddílu. V roli předsedy fotbalistů byl jeho velkým snem nahradit nepopulární a již nevyhovující škváru travnatým povrchem. Po velkém úsilí a pomoci tehdejšího výboru i hráčů se sen stal realitou. Dnes se ve Volarech hraje na perfektním trávníku, který byl položen jako jeden z prvních na okrese novou metodou na škváru. Vše se podařilo, trávník se chytil a tak se hraje na pažitu, který je dle anglického střihu. Současný výbor se chopil práce na zvelebování areálu a rovněž zde se dílo daří, tímto naplňují vizi Miroslava Svobody do praxe.

Sedmý ročník zahájil Jan Šnelcer, který vysvětlil pravidla, hrací systém a přivítal šestnáct týmů, které byly rozděleny do čtyř skupin. Poté přivítal účastníky turnaje Lukáš Iliev předseda Fotbalového klubu Tatranu Volary. Přivítal hráče a poděkoval organizátorům za perfektně připravený turnaj. Popřál všem dobrý fotbal, aby se vyhýbala zranění a měli radost ze hry. Dále přivítal vzácné hosty Miroslavu Škodovou a Ivetu Šobrovou, dcery Miroslava Svobody, a vnučku Lenku Kunovou s pravnukem Jaroslavem. Poděkoval jim za to, že přišli a o čestný výkop požádal Jardu, který ukázal, jak to pravačkou umí.

Zdroj: Ladislav Beran

Hrálo se na třech hřištích v rozestavení 4+1 na 2x7 minut. Na vše dbal organizační výbor ve složení ředitel turnaje Lukáš Iliev starší, Jan Šnelcer, Jindřiška Lukačová, Emil Podracký, Jiří Kadlec. A nechyběli další, kteří pomohli s organizací, stravou, pitím a drobnými potřebnými úkony. Všem patří obrovské poděkování za perfektní turnaj na konci letošní fotbalové sezony.

Vítězem se stal tým Dominika Šturmy a spoluhráčů, druzí skončili Zdénio Demanti a na třetím místě Tým Vladana Svěchoty.

Autor: Ladislav Beran