Strunkovice nad Blanicí – Místní mateřská škola ve středu uspořádala malou atletickou olympiádu, při které si děti vyzkoušely tradiční i netradiční atletické disciplíny a změřily svoje síly.

Míček na hod nahradily naplněné pytlíčky a skok daleký třeba doplnil skok „v nákupní tašce“. Nechyběl ani slavnostní nástup a slavnostní slib sportovců. A co by to bylo za olympiádu bez vyhlášení těch nejlepších? Jako stupně vítězů posloužily obrovské kostky stavebnice a papírové medaile měly jistě stejný lesk jako ty „pravé, olympijské“. Počasí všem přálo, prostě skvělý závěr školního roku!