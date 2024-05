/FOTOGALERIE/ V restauraci Vodník ve stejnojmenném sportovním areálu nad Vimperkem se konala volební valná hromada Krajského svazu lyžařů Jihočeského kraje. Po dvaceti letech ve funkci končil jeho předseda Pavel Pavel.

Odleva Radek Sosna, Josef Bejček, Václav Dostál, Ondřej Janoušek, Pavel Pavel a Pavel Hlava. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Ondřej Janoušek a Pavel Pavel.Zdroj: Deník/Vladimír KlímaKončící předseda Pavel Pavel již dlouho dopředu avizoval, že nebude kandidovat na post předsedy ani na žádnou další funkci v krajském lyžování. „Dvacet let, to je celá jedna generace. Vše jde rychle kupředu a sám již cítím, že je třeba změna. Děkuji všem, kteří mi po celou tu dobu pomáhali tlačit tu káru jihočeského lyžování kupředu, moc si toho vážím,“ uvedl pro Deník Pavel Pavel.

Účast 30 delegátů ze 34 pozvaných na valnou hromadu ukázala, že je o dění v lyžování na jihu Čech zájem. Valná hromada měla na programu i schvalování nových stanov pobočného spolku. Ty byly po drobných úpravách návrhu schváleny.

Dalším důležitým bodem programu byla volba nového předsedy, místopředsedy, členů rady a revizní komise. Pavla Pavla v pozici předsedy vystřídá zástupce alpských disciplín Ondřej Janoušek z Českých Budějovic. Místopředsedou byl následně zvolen strakonický Radek Sosna. V radě pak alpské disciplíny zastupuje prachatický Václav Dostál, běžecké lyžování vimperský Pavel Hlava a snowboardisty Josef Bejček z SK Snowriders Vimperk. Staronovým předsedou revizní komise je Milan Hendrych a členkami komise se staly Petra Frühaufová a Petra Hrůšová.

Nově zvolený předseda Ondřej Janoušek.Zdroj: Deník/Vladimír Klíma„Chtěl bych poděkovat Pavlu Pavlovi za více než dvacet let působení v oblasti lyžování v rámci Jihočeského kraje. Funkci, kterou zastával, vykonával vždy s důrazem na fair play. Přeji mu hodně zdraví do dalších let a doufám, že se s ním budu setkávat i v budoucnu,“ poděkoval prostřednictvím Deníku za dlouholetou práci končícímu předsedovi Krajského svazu lyžařů Jihočeského kraje jeho nástupce Ondřej Janoušek.

A s jakými představami vstupuje do funkce nový předseda? „Co se týče mého kréda a přístupu, rád bych navázal na práci Pavla Pavla. Velmi bych si přál, aby naše valné hromady a soutěže probíhaly v duchu fair play. Chtěl bych, aby lyžování v jižních Čechách, zejména lyžování dětí a mládeže, kvůli kterému jsme tu všichni a pro které většina z nás pracuje bez nároku na odměnu, dále rostlo. Samozřejmě jsme omezeni sněhovými podmínkami, které nám v posledních letech nepřejí. Nicméně máme v kraji řadu talentů v alpském i běžeckém lyžování, kteří by se mohli prosadit i na mezinárodní úrovni. Rád bych viděl, že těch talentů přibývá. Co se týče běžeckého lyžování, máme zde dvě velké základny ve Vimperku a ve Stachách,“ hovořil o svých představách Ondřej Janoušek.

Hanka Randáková se kvalifikovala na MS juniorů 2024.Zdroj: Archiv závodniceSkvělé je, že jako zástupce alpských disciplín zmínil právě lyžování běžecké. „Jelikož moje maminka pochází ze Stach, jezdím tam a mám tam mnoho přátel. Sleduji jejich sport a vidím, že tam jsou velmi šikovné děti, které by mohly v budoucnu dosáhnout nejvyšších met v bílém sportu. Je to sice velká nadsázka, ale myslím, že bychom všichni byli rádi, kdybychom vychovali novou Kateřinu Neumannovou. Vím, že to bude těžká cesta, ale zdá se mi, že děti i trenéři na to mají,“ pochválil lyžaře běžce nový předseda.

Připomněl však i to, že bez pomoci zvenčí se lyžování neobejde. „Je potřeba, aby stát a kraje si uvědomily význam tohoto individuálního sportu, který nemá takové finanční podmínky jako kolektivní sporty v České republice. Aby nám poskytly finanční podporu. Vychovat závodníka v běžeckém nebo sjezdovém lyžování stojí hodně peněz. Když si představíte, kolik materiálu děti potřebují, není to jednoduché. Lyžování by se nemělo stát sportem jen pro bohaté, protože pak je základna talentů velmi malá. A právě z této základny mohou vyrůst závodníci schopní obstát na mezinárodní úrovni,“ hledí do budoucna Ondřej Janoušek.

