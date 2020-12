A plnými doušky tento areál využívají i závodníci Fischer Ski klubu Šumava Vimperk. V sobotu dopoledne zde trénovali volnou techniku nejprve žáci a po nich dorost a junioři. Na žákovské skupině bylo vidět, jak se již všichni těšili na lyže. „Říci, že jsme rádi, že můžeme na lyže, je málo. My jsme šťastní. Podzim byl vzhledem ke všem omezením pro nás docela drastický, náročný a dlouhý. Konečně můžeme trénovat ve větších skupinách, zázemí tady na Vodníku máme vynikající, takže super. Pro věkové skupiny od základní školy až do sportovního gymnázia je vysněžená spodní louka na Vodníku dostačující,“ kvitoval současné podmínky trenér Petr Steinbach.

Podle rozpisu tréninků v areálu Vodník je zřejmé, že si lyžaři budou sníh užívat plnými doušky. „Snažíme se sníh využívat i nyní o víkendu. Mám starší žáky, což jsou ročníky 2008 až 2006 a trénujeme třikrát v týdnu a o víkendu jdeme dvakrát až třikrát. Musíme se na Vodníku samozřejmě prostřídat i s dalšími tréninkovými skupinami a trénují zde i další kluby,“ uvedl k tréninkové náplni trenér.

Již byl zveřejněn i krajský závodní kalendář a na Vodníku by se první závod měl běžet již tuto sobotu. „Říci, jak to opravdu bude, to bych musel mít křišťálovou kouli a tu nemám. Osobně jsem optimista, co se týče regionálních závodů. U nich se nejedná o ubytování a převážení dětí napříč celou republikou. Závod začne ráno a v poledne či chvíli po poledni končí. Dají se splnit i všechna epidemiologická omezení. Co se týče republiky, tak tam zatím nemáme žádné zprávy. Osobně bych byl raději, kdybychom nešli do nějakých divokých akcí. Nerad bych se dostal do situace, abychom se museli rozhodovat, zda na nějaký závod pojedeme či ne. Věřím, že rozumné rozhodnutí padne na vyšších místech. Letošní sezona rozhodně bude ovlivněna koronavirem a co jiného by mělo mít přednost než zdraví. Jako trenér to vidím i v tom kontextu, že některým dětem by mohla v některých ohledech republika i uškodit. Když budeme systematicky pracovat a trénovat tady na Vodníku s tím, že si děti zazávodí v rámci regionu, tak to bude dobré. Stejně sem přijede na otočku někdo mimo regionu, takže budou mít i tyto závody svou kvalitu. To vidím jako reálnou variantu,“ přidal svůj názor na konání či nekonání větších republikových akcí vimperský trenér Petr Steinbach.