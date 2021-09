V pátek se jel závod sprintu, kde studenti Sportovního gymnázia a členové Sokola Stachy v kvalifikaci uspěli a postoupili do finále. Zde si skvěle vedla Hanka Randáková, která vybojovala 1. místo a získala titul Mistryně ČR. Jakub Bouška vybojoval v kvalifikaci i ve finále krásné 2. místo. Agáta Tušlová v kvalifikaci získala 10. místo a ve finále se probojovala na 9. místo. Další umístění: Kaiferová Iva a Völflová Natálie 14. místo, Satoriová Johana 16. místo, Šilha Ondřej 19. místo a Kyrál Matěj 40. místo.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.