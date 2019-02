Vimperk – První závody českého poháru dorostu, juniorů a dospělých v klasickém lyžování se konaly o uplynulém víkendu v Jablonci.

Adéla Nováková reprezentuje vimperské lyžování na MS juniorů v Lahti. | Foto: Ski klub Šumava

Tam zamířili i lyžaři z Fischer Ski klubu Šumava Vimperk, kteří přivezli několik umístění v první desítce.



V sobotu se konal sprint klasickou technikou. „Třetí místo si zde vyjel v mladším dorostu Lukáš Kalivoda, pátý skončil Jan Řezník a osmý Antonín Honsa. Mezi staršími dorostenci se do desítky vešel na šestém místě Mathias Vacek, stejně jako mezi ženami Tereza Řezníková. V kategorii mužů obsadil Jakub Švejda osmou příčku,“ vypočetl nejlepší výsledky ze soboty trenér Zbyněk Pavlásek.



Neděle pak patřila závodům volnou technikou s hromadnými starty. „Závod starších dorostenců vyhrál Mathias Vacek a těsně pod stupni vítězů skončil Ondra Mánek, v desítce byl ještě osmý Šimon Pavlásek. V mladším dorostu byl čtvrtý Antonín Honsa a do desítky se vešli ještě šestý Lukáš Kalivoda a devátý Honza Řezník. Mezi juniorkami si Tereza Řezníková dojela pro čtvrté místo, v juniorech byl pátý Jakub Švejda, sedmý Josef Tischler a devátý Matěj Vachuta. V závodě mužů bral bronz Jirka Mánek,“ přidal nedělní výsledky trenér Pavlásek.



Další juniorská závodnice vimperského klubu Adéla Nováková v těchto dnech reprezentuje Českou republiku na MS juniorů ve finském Lahti. „Úvod šampionátu se Adéle povedl a z kvalifikace sprintu klasicky postoupila z 26. místa do hlavního závodu. Po pátém místě ve čtvrtfinále obsadila celkově 23. místo. Barbora Havlíčková sprint neběžela a soustředí se na distanční závody. První z nich, volnou pětku, běží v úterý,“ doplnil informace k vimperským závodnicím na MS juniorů Zbyněk Pavlásek.