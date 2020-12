Před týdnem se soutěžilo na náročných tratích v Davosu. Oba závodníci ze Šumavy nastoupili do sprinterského závodu volnou technikou. Pořádný kopec smůly měl Tomáš Kalivoda, který spolu s reprezentačním kolegou Janem Pechouškem skončili na první nepostupové pozici v kvalifikaci. Od elitní třicítky je dělily dvě setiny sekundy. Luděk Šeller skončil na 34. místě, když mu na třicítku chybělo 28 setin sekundy. Do individuálního závodu na 15 kilometrů volně nastoupil ze šumavského dua pouze Tomáš Kalivoda a se ztrátou tři a půl minuty na vítězného Rusa Bolšunova skončil na 57. místě. Nyní jsou však oba již natěšeni na závody v Drážďanech.

V Německu se jedná veskrze o sprinterské závody. V sobotu se poběží individuálně a v neděli sprint team ve dvojicích. Kdo se postaví na start závodů v Drážďanech v české kombinéze, však ještě není rozhodnuto.

Do Drážďan míří pětice Michal Novák, Luděk Šeller, Jan Pechoušek, Ondřej Černý a Tomáš Kalivoda. „Můžeme nominovat do závodu jednotlivců čtyři závodníky, takže sobotní sprint nejspíš nepojede Tomáš Kalivoda. Při nedělních team sprintech zůstane náhradníkem Ondřej Černý. Ale zatím není nic finálně rozhodnuto,“ říká Vasil Husák, kouč mužské reprezentace. „Pokračujeme tak v postupném zapojování závodníků do třiadvaceti let,“ dodává.

Mužská část reprezentace má do budoucna slušné sprinterské ambice. „Kluci svými výkony prokázali, že do sprinterské elity patří, ale nyní to musejí potvrdit výsledkově. Dlouhodobě platí, že bychom rádi postoupili do semifinále, což se nám zatím nepodařilo,“ říká kouč mužské reprezentace a dodává: „A v neděli se budeme snažit posbírat co nejvíce bodů do pořadí národů, abychom si na příští rok zajistili více míst v závodech Světového poháru a také získali lepší pozici pro situace, kdy se budou na olympijských hrách přidělovat extra nominace.“