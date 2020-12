V místním sportovním areálu je vysněžená louka podél Křesánovského potoka, kde se při tréninku musejí vystřídat jednak tréninkové skupiny Fischer Ski klubu Šumava Vimperk, dále lyžaři Sokola Stachy a Ski klubu Strakonice, ale i místní či přespolní lyžaři „amatéři“. Vytíženost areálu je tedy enormní. „Zatím využíváme možnosti lyžování na Vodníku, ale potřebovali bychom se posunout i dál. Naši závodníci potřebují i srovnání s konkurencí,“ hovoří o současné situaci Zbyněk Pavlásek.

V současné době není jednoduché vyrazit někam za tréninky. Jednak je málo sněhu a jednak je problém s přejezdy. „Myslím, že se lyžuje ve Fünsterau, ale tam nemůžeme na denní tréninky vyjet. Sněhově jsou na tom v současné době dobře Alpy, ale tam je zase problém s ubytováním, takže hledáme, co se dá. V současné době je to zkrátka problematické. Ve Skandinávii jsme odjeli nějaký základní objem a ti nejlepší mají najeto šest až sedm set kilometrů. Na chvíli nám menší plácek na Vodníku nevadí, ale samozřejmě je to především pro ty menší děti, ty větší potřebují trénovat v náročnějším profilu,“ hodnotil současné tréninkové možnosti Zbyněk Pavlásek.

Pro žákovské kategorie je v současné době dostačující soutěžit na regionální úrovni. U starších kategorií je to již problém, ty by potřebovaly minimálně republikovou konkurenci. Otázkou však je, zda se vůbec akce většího rozsahu budou konat. „Nic není jistého a každou chvíli se informace mění. Je vydaný republikový kalendář s tím, že má různé varianty, ale v případě, že nebude ubytování, tak ani nemohou být republikové závody. Pokud by republikové akce padly, tak budou jen regionální. Co se týče mezinárodního kalendáře, tam my druhým či třetím rokem patříme do Kontinentálního poháru Alpen cup, což jsou po Světovém poháru druhé nejkvalitnější závody. Ty sice jedou, ale bez nás. Vždy to fungovalo tak, že tam jel národní výběr juniorů a dospělých a pak tam jely kluby na své náklady. Aktuálně jsme řešili to, že následující víkend jsou závody v Itálii, ale tam znemožnili účast samostatným klubům. Jede se pouze pod hlavičkou národních týmů. Navíc tam ani nemohou jet kluci z mé skupiny, kteří do národního týmu patří, protože Česká republika na tyto závody juniory nevyšle vůbec. Nemám je tam jak dostat a řeším, kam vyrazíme. V tréninkovém plánu byly na toto období již zařazeny závody a vypadá to tak, že bychom asi jeli do Polska, kde se běží Slavik cup. Je to sice jenom pro dospělou kategorii, ale juniory nám tam pustí. Pojedeme tedy asi tam, zkrátka potřebujeme závodit. Je to pro naše závodníky složité. Celou dobu trénují, navíc nevíme, zda se závodní sezona rozběhne, takže jakýkoliv závod či ostrý test je pro ně dobrý,“ doplňuje k možnému programu Zbyněk Pavlásek.

Že by tyto starší kategorie absolvovaly pouze regionální akce, to si trenér vimperských lyžařů nechce vůbec připustit. „Jak jsem jsem již říkal, regionální závody jsou dobré pro děti do žákovských kategorií, pro ty starší je to složité. Není zde prakticky žádná konkurence. Lyžují zde maximálně dvě tréninkové skupiny a na start by se postavilo do pěti lidí. To si prakticky můžeme udělat závodní test v rámci tréninku,“ doplnil Zbyněk Pavlásek.