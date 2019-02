Borovany – Talentovaná vytrvalkyně z Borovan u Českých Budějovic je v dějišti ME v atletice. Před Lucií Sekanovou, která se do světa velké atletiky odrazila ze Sokola ČB, je veliká výzva.Letošní sezona, jak každý ví, je olympijská. A Lucie Sekanová bojuje s časem…

„Bohužel mě letos doprovázejí velmi nepříjemné zdravotní problémy," popisuje nečekané překážky, které se před ní na cestě do Brazílie objevily. „Nejprve jsem měla pod moudrákem velikou cystu a měli mě začátkem března operovat pod narkózou, ale bohužel jsem dostala velmi silné horečky, pak virózu, bohužel jsem brala antibiotika a operace se musela zrušit."

Jenomže zubu moudrosti ani tak skvělá vytrvalkyně neuteče. „Operace mě čeká po sezoně. V září," přikyvuje.

Nepříjemné peripetie s oteklou stoličkou zastavily pečlivě naplánovanou přípravu na dlouhých čtrnáct dní. „Pak jsem vyrazila na dvoutýdenní soustředění na Mallorku." V naprosto ideálním počasí se dáma z jihočeských Borovan vracela zpět do formy. Ale smůla z úvodu letošního roku nebrala konce. „Z větrného a často proměnlivého počasí jsem dostala zánět průdušek," rekapituluje.

Jenomže to už byla v plném proudu závodní sezona a před Luckou byl první pokus na splnění limitu na mistrovství Evropy a olympijské hry. „Běžela jsem v Hamburku, do cíle jsem dorazila na hranici naprostého vyčerpání."

Lucčin přítel Josef Krgyar zdvihal unavenou a zklamanou Jihočešku z tartanu, doprovázel ji na cestě z německého stadionu…

„Já limit nedala o osm setin!!! Jenom osm setin vteřiny mě dělilo od limitu na olympijské hry!!"

Stopky se na prokleté časomíře zastavily na údaji: 9.55,08.

Chyběly centimetry…

„Jsem vděčná svému příteli. S Pepou jsme teď v červenci přesně deset let, opravdu mi hodně pomáhá, je pro mě v životě obrovskou podporou," vrací se Lucie Sekanová k psychicky náročným chvílím.

Průdušky jí daly v Hamburku neúprosně zabrat, ale připravovala se dál, i když vytrvalecký trénink musel být poněkud omezený.

„Měla jsem hrudní žebra úplně vyházená," popisuje.

Na memoriálu Josefa Odložila běžela za 9:57 a vyrazila do Tábora na MČR 2016.

„Také tam jsem zkoušela běžet na čas, ale v sólo závodě jsem zaběhla 9:59."

Náplastí byl už 38. domácí titul mistryně ČR.

V hlavě neustále tikaly vteřiny, které odměřovaly limit ke splnění účasti na OH v Riu.

„Byl přede mnou už jen poslední pokus."

Atletka pražského USK odcestovala do španělského Bilbaa. „Bylo to jen týden po mistrovství republiky, znovu jsem bojovala o limit."

Zaběhla čas 9:57. „Opravdu statečně jsem nominační čas obstřelovala."

Ale ještě není konec!

Poběží totiž na ME v nizozemském Amsterdamu.

A to je šance navíc! Na steeplechase startuje právě díky výkonu z Hamburku.

„V Německu jsem časem 9:55,08 splnila limit pro start na evropském šampionátu, byla jsem tedy delegátem evropské atletiky nominována." Tím se otevřela další, ale opravdu už poslední šance na splnění limitu na olympijské hry.

Kdy se Lucie Sekanová postaví na start?

Dnes.

Přesně ve 13.30.

„Budu bojovat o co nejlepší čas i umístění. Jsem šťastná, že mohu být na další velké akci v dospělácké nejvyšší kategorii," říká sympatická dáma, která už startovala v roce 2014 na ME Curychu, o rok později na ME v krosu a hlavně na MS v Pekingu a znovu na ME v krosu…

Teď tedy vstoupí na tartanovou dráhu ME 2016.

„V pátek se běží dva rozběhy, ještě nevím v jakém budu startovat," vyprávěla těsně před odjezdem do Nizozemska. „Pevně věřím, že se o limit pokusím ještě zabojovat. Snad to klapne."

Lehce ji před startem zlobí úpon pod kolenem. „To je z doskoků. Už mám za měsíc odběhnuty čtyři steeplechase, to je sto čtyřicet naskákaných překážek, zátěž na nohy je extrémní." Přitom specialisté doporučují maximálně čtyři za rok. „Já je mám během měsíce."

Lucie letos bojovala každým pokusem.

„Bojovala jsem o to, abych si splnila velký sportovní sen. Bohužel, nominační období je velmi krátké," konstatovala Jihočeška, která se vydala přímo z Borovan do současného hlavního města evropské atletiky a v pátek ve 13.30 zahájí poslední boj o Rio.