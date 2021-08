Lipno Sport fest 2021 otevřela olympijská vítězka Kateřina Neumannová. A také ministr průmyslu a obchodu a dopravy za ANO Karel Havlíček. Vyprávěl o svém vztahu ke sportu a k vodě a konkrétně k Lipensku. "Dělá mi to obrovskou radost," uvedl Karel Havlíček přímo na břehu Lipna. "Jsem původem Jihočech," připomněl a popsal i svůj vztah k regionu. "Narodil jsem se v Budějovicích a nedaleko od Lipna v Českém Krumlově máme menší rodinné zázemí."

Ministr Karel Havlíček je právě u Lipna velmi častým návštěvníkem. "Dvacet let už sice žiji ve středních Čechách, ale jezdím sem moc rád. Když mám jen trochu chvíli, tak vyrážím i na Lipno. Jezdím sem lokálkou. Ne přímo do Lipna, ale častěji do Černé, protože tam je z Českého Krumlova rychlejší spojení." Karel Havlíček vyráží k Lipnu se psem. "Je to tady úžasné, mám radost, jak se Lipno obrovsky proměnilo za poslední generaci. Jako kluk jsem jezdil do Lipna nad Vltavou lyžovat, z Budějovic přes Rybník, tahali jsme lyže až nahoru na kopec, to bylo skoro na hodinu, dnes jsou tu přibližovací sedačkové lanovky, Lipno žije v zimě i v létě, je to tu krásně upravené a skoro si troufám i tvrdit, že někdy je zbytečné jezdit na dovolenou k moři, ale stačí to píchnout tady na Lipně."

Lipno Sport fest 2021 je v mnoha směrech výjimečnýZdroj: Deník/ Kamil Jáša

Ministr životního prostředí Richard Brabec připomněl, že do oblasti Lipenska zasahuje i část Národního parku Šumava (CHKO Šumava). "Snažíme se, abychom tyto oblasti maximálně otevřeli lidem, ale aby to byl šetrný turismus. Dobře se to řekne, hůř se to dělá. Lipno je suverénně ukázkou nejúspěšnějšího města, obce tady v okolí. Je schopno nalákat obrovské množství turistů. Je důležité je rozložit v čase, teď v srpnu je tu spousta lidí, je důležité, aby sem jezdili i na podzim, v zimě sem jezdí také. Lipno je jedna z obcí, kde se to daří. Původní zimní a letní sezona se roztáhla i dál." Ministr Richard Brabec připojil i pohled Ministerstva životního prostředí ČR. "To je to, co se snažíme dělat i v celém Národním parku Šumava. Tam, možná i díky sociálním sítím, se na notoricky známá místa nahrnou tisíce lidí denně, v Národním parku Šumava je ale spousta dalších krásných míst, kde bychom je potřebovali rozložit v čase a prostoru. To jsou miliony lidí, kteří ročně na Šumavu přijedou. A kdo míří na Šumavu, velmi často přijíždí i k Lipnu."

Hlavní organizátorka Lipno Sport festu Kateřina Neumannová popsala, jak vnímá program festivalu. Jeho složení je totiž výsledkem dlouhodobé mravenčí práce pořadatelského týmu. "Zase je tu hodně nových věcí, program se v průběhu let vyvíjí, letos bych ráda upozornila na tři ČEZ Eneregy festy, které nabízejí opravdu mimořádné osobnosti ze světa kultury." Slova olympijské vítězky dokumentovaly hned první den koncerty, na kterých večer účastníkům festivalu zazpívali Jiří Macháček a Dasha.