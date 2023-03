/FOTOGALERIE/ Na prachatické hokejbalisty čekal v dalším extraligovém kole suverén soutěže Kert Praha. Ten si také odvezl všechny tři body.

Hokejbalisté HBC Prachatice padli s Ketem Praha 3:7. ilustrační foto. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

HBC Prachatice - HC Kert Park Praha 3:7 (0:3, 3:3, 0:1)

Branky: 16:17 Valek (Plašil), 22:55 Šilhán (Valek, Šaršok), 27:20 Bárta (Šilhán, Jiří Štěpánek) - 4:34 Danko (Peschout, Lhota), 5:06 Vaněk (Kruček, Zvonek), 6:34 Lhota (Danko), 16:03 Vaněk (Zvonek), 21:46 Zvonek (Kruček, Vaněk), 22:12 Kruček (Zvonek, Vaněk), 30:30 Vaněk (Kruček, Zvonek). Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Střely na bránu: 14:25. Diváci: 145.

Kert Praha pod Libínem ukázal, proč patří douhodobě mezi nejlepší české týmy. Hosté o svém vítězství rozhodli prakticky v rozmezí dvou minut již v první třetině, kdy nastříleli tři branky. Domácí vykřesali jiskřičku naděje na začátku druhé části, ale soupeř kontroval dalšími dvěma přesnými zásahy a bylo rozhodnuto. Hosté vyhráli v Highlanders aréně zcela zaslouženě.

Za pozornost jistě stojí produktivita trojice hráčů Kertu Praha Radomíra Vaňka (3+2), Dalimila Zvonka (1+4) a Martina Kručka (1+3). Utkání prakticky rozhodli tito tři hráči.

Tři kola před koncem základní části jsou Prachatičtí na 10. místě tabulky a musejí se již připravovat na sérii o záchranu. Do play off by je totiž mohl dostat již jen zázrak v podobě tří výher a fatálního selhání celků Kladna, Hostivaře a Dobřan.