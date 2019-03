Prachatice - Stolní tenisté Libína Prachatice jsou dvě kola před koncem III. ligy na 10. místě dvanáctičlenné tabulky, přičemž mají na jedenáctou Bechyni náskok tří bodů.

Stolní tenisty Libína čeká poslední třetiligové dvoukolo. Zamíří do Plzně. | Foto: Deník/ Vladimír Klíma

Pro Libín to znamená, že pro jistotu desátého místa potřebuje o víkendu bodovat. Nebude to však vůbec jednoduché. V sobotu nastoupí Prachatičtí na stolech týmu SKUŘ Plzeň, které v aktuální tabulce patří sedmé místo. V neděli ráno to bude ještě složitější, jelikož Prachatičtí nastoupí na stolech Unionu Plzeň a ten si v klidu drží čtvrtou příčku.