České Budějovice – Jen dvě ženy usedly od roku 1965, kdy začala historie ankety o deset jihočeských sportovců roku, na trůn pro nejlepšího sportovce jižních Čech. Až letos se ženy opět dočkaly.

Po legendární paní divokých vod Lídě Polesné a zlaté olympioničce Kateřině Neumannové včera ve 49. ročníku tradiční ankety byla královnou jihočeského sportu vyhlášena triatlonistka Šárka Grabmüllerová.

V předešlých osmačtyřiceti ročnících ankety pětkrát získal jihočeský primát hokejista Miroslav Dvořák, čtyřikrát kajakářka Ludmila Polesná a letecký akrobat Petr Jirmus, třikrát se radovali hokejista Jaroslav Pouzar, fotbalista Karel Poborský a krasobruslař Tomáš Verner, dvakrát lyžařka Kateřina Neumannová, cyklokrosař Karel Camrda a hokejista Jakub Kovář, jednou anketu vyhráli volejbalisté Antonín Procházka, Jiří Popelka a Ondřej Hudeček, hokejisté Václav Mařík, Jiří Lála, Petr Bříza, Tomáš Jelínek, Roman Horák, Radek Bělohlav, Radek Ťoupal, Radek Martínek a Václav Prospal, motocykloví silniční závodníci Bohumil Staša, Jaroslav Huleš a Jakub Smrž, vodní slalomáři Petr Sodomka a Karel Třešňák, parašutista Ján Šofránek, fotbalisté Ladislav Fujdiar a Martin Vozábal a cyklokrosař Martin Bína.

V anketě Deníku jižní Čechy a Rady Jihočeského kraje Šárka Grabmüllerová, bronzová z mistrovství světa v zimním triatlonu z italského Cogne, v hlasování jihočeských sportovních novinářů a sportovních expertů zvítězila letos s jasnou převahou před cyklokrosařem Adamem Ťoupalíkem a volejbalistou Radkem Machem.

A právě volejbalisté Jihostroje Č. Budějovice, k jejichž oporám Mach patří, v týmech i letos obhájili jihočeský primát zcela suverénně před cyklisty ČEZ Tábor a volejbalistkami Madety Č. Budějovice.

Cenu čtenářů Deníku jižní Čechy po fotbalistovi Zdeňku Ondráškovi letos získal kapitán hokejistů ČEZ Motor ČB Aleš Kotalík. Těsně za ním zůstali badmintonista Pavel Florián, stolní tenista Michal Vávra, lezec Tomáš Binter, atlet Patrik Kraus či nohejbalista Jan Chalupa, na první místo čtenáři tipovali mj. i fotbalového gólmana Michala Tomu či volejbalisty Radka Macha a Michala Kriška.

Do Síně slávy jihočeského sportu byl po Jaroslavu Pou᠆zarovi, Josefu Němcovi, Karlu Mejtovi, Bohumilu Stašovi, Jiřím Lálovi a Janu Jindrovi uveden legendární hokejový obránce František Vacovský, mistr světa z roku 1949.

Zvláštní cenu včera převzal bývalý výborný volejbalista, trenér a dlouholetý funkcionář Zdeněk Scheichl.

NEJLEPŠÍ TÝMY

1. Jihostroj Č. Budějovice 112

(vicemistři ČR, účastník volejbalové Ligy mistrů)

2. ČEZ Cyklo team Tábor 73

(absolutní vítěz Národního poháru 2012/2013 v cyklokrosu)

3. Madeta Č. Budějovice 63

(mistr ČR ve volejbale kadetek)

4. Fezko Strakonice 38

(mistři ČR ve vodním pólu)

5. Outdoor Club Hanace 36

(stříbro z MS v raftingu juniorů, bronz z mistrovství ČR mužů)

OBJEV ROKU

Pavel GOCALA (Čéčova ČB)

stříbro a bronz z neoficiálního ME žactva v atletice v běhu na 300 a 60 m, v mistrovství ČR žáků v hale 2. na 300 m, 3. na 60 a 150 m)

Petr PÍCHA (Sokol ČB)

český reprezentant v atletice na MS do 17 a ME do 19 let, stříbrný na mistrovství ČR mužů ve skoku vysokém

Luboš ROB (HC Č. Budějovice)

juniorský reprezentant v hokeji, člen užšího kádru Motoru ČB

CENA ČTENÁŘŮ

Odchovanec jindřichohradeckého hokeje Aleš Kotalík už jako hráč Č. Budějovic zaujal na MS do 20 let v roce 1998 a díky tomu byl draftován do NHL, kde za 9 sezon sehrál 542 utkání, v nichž dal 136 gólů a měl 148 nahrávek, v play off 34 utkání, 6 branek a 9 asistencí. Reprezentoval na OH i MS. Jihočeští fanoušci určitě letos ocenili, že se angažoval při obnově hokeje v Č. Budějovicích.

DESET JIHOČESKÝCH SPORTOVCŮ ROKU

1. Šárka GRABMÜLLEROVÁ (triatlon, B&H triatlon ČB) 221

bronzová z mistrovství světa a osmá z ME v zimním triatlonu

2. Adam ŤOUPALÍK (cyklokros, ČEZ CT Tábor) 147

bronzový z mistrovství světa a stříbrný z ME juniorů v cyklokrosu

3. Radek MACH (volejbal, VK Jihostroj České Budějovice) 144

člen širšího kádru české volejbalové reprezentace, opora vicemistrů ČR

4. Pavla SCHORNÁ (biatlon, KB St. Město pod Landštejnem) 136

první ve stíhacím závodě a 2. v rychlostním závodě na ME letní biatlon

5. Lukáš NOVOSAD (kanoistika, SK Vltava Český Krumlov) 129

stříbrný na ME ve sjezdu, 1. na ME a 2. na MS ve sjezdu hlídek 3xC1

6. Martin MICHEK (motokros, LR Cosmetic/Ados team ČB) 121

vicemistr světa ve třídě MX3, mistr ČR ve vyřazovacím chalenge závodě

7. Jan ŠIMÁK (fotbal, FC MAS Táborsko) 97

opora svého klubu, lví měrou přispěl k titulu druholigového půlmistra

8. Kateřina MARKOVÁ (rybolovná technika, TJ Casting Písek) 88

mistryně světa juniorek v sedmiboji, vicemistryně ČR v ženách

9. Michal HÁŠA (kvadriatlon, E.ON TT Tábor) 77

bronzový na mistrovství světa, vicemistr světa ve sprint kvadriatlonu

10. Josef HAVLÍČEK (atletika, TJ Sokol České Budějovice) 64

mistr světa v běhu do vrchu v družstvech juniorů, mistr ČR na 10 km