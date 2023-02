V roce 2007 přeplaval Filip Pytel Kanál La Manche: V 18 letech byl nejmladším Čechem, který to dokázal. Je až s podivem, že dodnes dostává otázky na toto téma. Proč? V čem je kouzlo Lamanšského průlivu (francouzsky La Manche, anglicky English Channel), často neformálně označovaného právě jako kanál La Manche? "Zamýšlel jsem se nad tím mnohokrát," souhlasně přikyvuje muž, který věhlasný kanál před šestnácti lety přeplaval. Průliv mezi Francií a Velkou Británií spojuje Keltské moře a Severní moře. Průliv je 32 až 180 kilometrů široký, 520 kilometrů dlouhý a má maximální hloubku 172 metrů. Nejužší místo se nachází v Doverské úžině mezi městy Dover a Calais. "I po té dlouhé době si na to lidi pamatují, vždy mě překvapí, když to někdo vytáhne."

Filip Pytel byl v dorosteneckém věku velkým českým plaveckým talentem. Rozhodl se pro "přestup" v disciplínách.

"Já jsem přesedlal od klasického k dálkovému plavání, pro mě bylo přeplavání kanálu La Manche plaveckou maturitou," říká a v úvahách pokračuje: "Byla to pro mě meta, které jsem chtěl dosáhnout." Kdyby se narodil o deset let později, mohl pomýšlet třeba i na účast v závodě pod pěti olympijskými kruhy. "Dálkové plavání je už teď na olympiádě. Tam já ale nemířil, vymyslel jsem si a vysnil kanál La Manche. Přeplaval jsem ho, jsem za to rád."

Za jasného počasí je z mysu Gris-Nez na francouzské straně vidět přes kanál La Manche křídové Bílé útesy doverské na pobřeží Anglie. Lamanšský průliv je nejrušnější lodní dopravní cestou na světě. Filip Pytel trasu přeplaval za 11 hodin a tři minuty směrem z Anglie do Francie.

Aktuálně v roli předsedy ambiciózního klubu Plavání České Budějovice řídí, usměrňuje a učí plavat další talentované děti. "Ti menší už o tom, že jsem přeplaval La Manche vůbec nevědí," usmívá se muž, který hodně času prožije se svými dětmi a častěji ho uvidíte okolo vody než přímo ve vodě.