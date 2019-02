Spolupořadatelé ze Ski klubu Šumava Vimperk, Ski Kvilda a obce Kvilda připravili pro závodníky výbornou trať a všemu vévodily i ideální lyžařské podmínky. I tentokrát si všechny krajské tituly mezi sebou rozdělili závodních Ski klubu Šumava a Sokola Stachy. Ty se rozdělovaly od kategorií mladšího žactva až po dospělé.

Batolata kocouři 2007 a mladší (100 metrů): 1. M. Vocelka (Kvilda) 1:08,4. Batolata kočičky (100): 1. M. Machová 52,6, 2. L. Sellnerová (Bikestore) 1:07,3, 3. E. Mánková (Čkyně) 1:08,4, 4. S. Přibyl (Kvilda) 1:28,7.

Potěr hoši (500): 1. O. Šilha (Stachy) 2:01,5, 2. J. Tischler 2:02,6, 3. D. Vyskočil (oba Ski Šumava) 2:14,0, 4. D. Eliáš (Příbram) 2:14,3, 5. J. Brejcha (Ski Šumava) 2:45,2. Potěr dívky (500): 1. H. Randáková 1:34,5, 2. I. Kaiferová (obě Stachy) 2:01,9, 3. M. Nárovcová (Čkyně) 2:08,1, 4. J. Satoriová (Stachy) 2:28,2, 5. B. Nárovcová (Ski Šumava) 2:30,0.

Žáci do 10 let (1 km): 1. A. Honsa 3:55,6, 2. L. Kalivoda (oba Ski Šumava) 4:06,3, 3. M. Voldřich 4:18,5, 4. K. Satorie (oba Stachy) 4:45,9, 5. V. Silovský (Strakonice) 4:59,7. Žákyně do 10 let (1 km): 1. D. Červenková 3:55,2, 2. K. Červenková (obě Stachy) 3:59,6, 3. J. Hůrková (Strakonice) 4:02,7, 3. B. Picková (Stachy) 4:21,0, 5. A. Honsová (Ski Šumava) 4:36,1.

Mladší žáci (2 km): 1. O. Mánek (Ski Šumava) 6:28,8, 2. J. Satorie (Stachy) 7:41,9, 3. A. Horník (Plzeň) 7:44,9, 4. J. Kadlec 7:56,6, 5. V. Spěváček (oba stachy) 8:03,0. Mladší žákyně (2 km): 1. S. Ryplová 6:53,6, 2. T. Forstová (obě Stachy) 7:20,8, 3. K. Švejdová (Ski Šumava) 7:32,6, 4. A. Novotná (Stachy) 7:49,7, 5. D. Nováková (Ski Šumava) 7:55,8.

Starší žáci (3 km): 1. S. Jirouš 8:23,2, 2. F. Honsa 9:16,5, 3. M. Vachuta 9:49,5, 4. J. Švejda 9:56,4, 5. J. Tischler (všichni Ski Šumava) 10:06,5. Starší žákyně (3 km): 1. B. Havlíčková 8:38,0, 2. A. Nováková 9:25,6, 3. M. Willmannová 9:43,7, 4. T. Sásková (všechny Ski Šumava) 9:44,8, 5. A. Mánková (Stachy) 9:46,7.

Mladší dorostenky (3 km): 1. T. Kreuzigerová (Stachy) 8:54,1, 2. P. Nováková 9:36,2, 3. T. Vostradovská (obě Ski Šumava) 9:39,1, 4. S. Spěváčková (Stachy) 9:48,0.

Mladší dorostenci (6 km): 1. T. Kalivoda 16:08,7, 2. J. Mánek 16:13,6, 3. D. Klement (všichni Ski Šumava) 17:04,7, 4. J. Kaifer (Stachy) 17:49,1, 5. D. Novák (Ski Šumava) 20:10,6.

Starší dorostenky (6 km): 1. N. Grabmüllerová 19:01,9, 2. K. Váchová 21:46,4, 3. J. Fiedlerová (všechny Ski Šumava) 23:12,2.

Ženy a juniorky (6 km): 1. K. Beroušková (Plzeň) 18:05,5, 2. Š. Grabmüllerová (Ski Šumava – přebornice kraje) 18:14,0, 3. T. Hnátková (Žižkovský tygři) 20:57,0, 4. M. Pešlová (Stachy) 22:42,7.

Starší dorostenci (9 km): 1. M. Hojdekr 24:14,3, 2. F. Kobr 24:26,9, 3. J. Švejda 24:27,9, 4. L. Jiránek (všichni Ski Šumava) 28:48,0.

Muži a junioři (9 km): 1. V. Razým (Plzeň) 22:18,9, 2. M. Šimurda (Ski Šumava – přeborník kraje) 24:52,9, 3. M. Filipčík (Stachy) 25:31,4, 4. K. Kovařík (Ski Šumava) 25:39,6, 5. J. Svoboda (BMC) 26:36,3.