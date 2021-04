Současná epidemická situace stále ještě neumožňuje pořádat motoristické závody v klasickém režimu. „Se šéfem našeho sajdkárkrosu Přemyslem Hájkem jsme se domluvili, že prvního května uspořádáme alespoň volný tréninkový den pro všechny jezdce,“ uvádí předsedkyně kaplického klubu Blanka Vaněčková.

Mistrovský závod by měl být přesunut na podzim. „Jsme domluveni, že budeme hledat termín v září nebo v říjnu. V krajním případě bychom závod museli zrušit bez náhrady,“ dodává.

Ve hře prý byla i varianta uspořádat závod bez přítomnosti diváků. „Tuto možnost jsme ale okamžitě smetli ze stolu. To opravdu nejde, závod by nás vyšel na hrozné peníze,“ jednoznačně odmítne. „Šli bychom hrozně do minusu, což si nemůžeme dovolit. Takhle uspořádáme pro jezdce trénink, aby si naši trať osahali pro případný podzimní závod,“ dodá.

Další klíčový termín je pro kaplické pořadatele 19.-20. červen, kdy mají v Blanské kotlině hostit jeden ze závodů zóny juniorského mistrovství Evropy v motokrosu. Původně hrozilo, že by na tento víkend měl být přeložen úvodní závod domácího seniorského šampionátu v Dalečíně.

Tato termínová kolize ale prý snad nakonec hrozit nebude. „Dalečín by se měl jet o týden dříve,“ s úlevou v hlase informuje Vaněčková. „Pro nás by to byl problém. Souběžně s Evropou pojedeme ještě juniorské mistrovství republiky, a pokud bychom se termínově potkali s dospělou republikou, tak bychom přišli o spoustu jezdců,“ vysvětluje.

Juniorský evropský šampionát se měl na jihu Čech jet už loni. Kvůli koronavirové pandemii však musel být zrušen. „Letos k tomu snad nedojde. Loni už jsme měli dva měsíce před závodem signály, že jsou problémy. Teď to vypadá dobře. Ještě máme více než dva měsíce, tak by to mělo být dobré,“ přeje si Vaněčková.

O tom, že by se evropský šampionát mohl konat bez přítomnosti diváků, raději vůbec nechce přemýšlet. „Třeba bychom zvažovali nějaké testování u vstupu, ale bez diváků bychom jet určitě nechtěli. Každý závod nás vyjde na nějakých sto padesát tisíc korun. A to jenom v základu. Sanitka stojí při obyčejném závodě na devatenáct tisíc korun. Na Evropu ale budou muset být dvě nebo tři. Za časomíru dáte také minimálně dvacet tisíc. K tomu pojištění závodu, úprava trati, pořadatelé. Bez lidí bychom závod rozhodně pořádat nechtěli,“ ještě jednou zdůrazní.

O evropský šampionát nadějných mladíků Kapličtí hodně stojí. „Loni jsme o Evropu přišli, i když jsme o ni bojovali do poslední chvíle. Letos jsme o ni požádali znovu a věříme, že se závod odjede. V červnu už by snad mělo být všechno v pořádku,“ je přesvědčena.

Další velký závod se na jedné z nejtěžších motokrosových tratí u nás pojede osmého srpna, kdy bude Blanská kotlina dějištěm čtvrtého dílu Kůta mezinárodního mistrovství republiky v motokrosu.

Závěr sezony pak obstarají srpnový Šumavský Amatér Cup, zářijový krajský přebor a v říjnu tradiční Blanka Cup.

Přes zimu se v areálu jako vždy naplno pracovalo. „Opravovali jsme plot, vybudovali jsme nové sprchy a toalety. V zázemí jsme dokončili kanceláře a dva pokoje, kde bude možné při závodech přenocovat. Zrušili jsme dětskou trať, na které zavážíme depo. Už tam máme přeloženou elektriku, vodu i odpady. Pořád je co budovat. Makáme opravdu hodně,“ usměje se Blanka Vaněčková.