Do závěrečného play off čtyř nejlepších párů postoupily dvojice v pořadí A. Nechoďdomů – F. Bláhovec, J. Zíka – P. Mašek, J. Vodička – F. Kasl a V. Jedličková – H. Černá.

V akci Jiří Vodička.Zdroj: Foto: Josef ZíkaSemifinálové duely se hrály na pět vítězných her. Nejvýše nasazená dvojice Nechoďdomů – Bláhovec nadala dámskému páru Jedličková – Černá žádnou šanci, jejich vzájemný duel skončil 5:0. To druhý souboj byl podstatně vyrovnanější a do finále po výhře 5:3 postoupili Zíka s Maškem. Na Vodičku s Kaslem tak zbylo utkání o místo třetí.

Bronz nakonec získali Vodička s Kaslem, když dámskou dvojici porazili 6:2. Finálový duel se nakonec stal jasnou záležitostí Maška se Zíkou, kteří porazili dvojici Nechoďdomů – Bláhovec 6:0.

Konečné pořadí: 1. Zíka – Mašek, 2. Bláhovec – Nechoďdomů, 3. Vodička – Kasl, 4. Jedličková – Černá.

Dalším tradičním turnajem bude Pohár věčného studenta jednotlivců ve hře na osm koulí. Jeho dvacátý ročník se koná v sobotu 13. listopadu jako vzpomínka na tragicky zesnulého spoluzakladatele moderního kulečníku v Prachaticích Radka Nechoďdomů.