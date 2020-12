A o co vlastně jde v v této soutěži? „Mosconi Cup je obdobou golfového Ryder Cupu. Jde o utkání týmu USA proti týmu Evropy. Své jméno získal po legendárním poolovém hráči Willie Mosconim, který zemřel v roce 1993. Že se v tomto roce otevřel prachatický kulečníkový Bar v Koutě, je jen náhoda. Rok na to se založil na jeho počest memoriál Mosconi Cup. Nabízí se srovnání se založením neméně slavného turnaje o Pohár věčného studenta na památku Radka Nechoďdomů, který se hraje právě v Baru v Koutě,“ vrátil se do historie této slavné soutěže jeho zakladatel na jihu Čech Josef Zíka.

„Velký“ Mosconi cup má jasně daná pravidla. „Kulečníkový Mosconi Cup se koná každoročně již od roku 1994. Hraje se 9-ball na pět vítězných her. V týmu je po pěti hráčích, střídají se dvouhry a čtyřhry. Nasazení hráčů provádějí nejenom nehrající kapitáni, ale třeba i samotní fanoušci. Atmosféra je při takovém exhibičním turnaji bouřlivá a nedá se srovnat s ostatními turnaji. Mosconi Cup je divácky velmi oblíben a je i přenášen televizními stanicemi. Po letošním vítězství týmu Evropy je celkové skóre 13:13 s jednou remízou,“ přiblížil letité zápolení USA a Evropy Josef Zíka.

V Prachaticích tak minulý týden vznikla obdoba tohoto klání a nastartovala nová tradice tohoto sportu. „Podobnou rivalitu převedenou do jihočeských poměrů zažívají těch sedmadvacet let i prachatičtí a českobudějovičtí hráči,“ vyzdvihuje největší bašty kulečníku na jihu Čech Josef Zíka a doplňuje: „Myšlenka uspořádat podobný turnaj vznikla již před lety, zrealizovat se ji ale povedlo až letos.“

A shodou okolností Jihočeský Mosconi Cup kopíroval právě originální Mosconi Cup i v časové rovině. „A tak jako letos tým Evropy porazil tým USA 11:3, tak si putovní pohár z Prachatic odváží tým Českých Budějovic po vítězství 11:5. Doufáme, že se tímto založila nová tradice a že se hráči ze dvou tradičních kulečníkových měst budou potkávat i poté, co se letos uzavřela budějovická herna Metropol,“ dodává zakladatel turnaje.

A jak hodnotí výsledek hrající kapitán prachatického celku Josef Zíka? „No je fakt, že Prachatičáci letos úplně nevynikli, ale byl to první ročník a byli jsme u toho,“ uvedl Zíka a doplnil: „Příští rok to nebude o pozvání, ale o kvalifikaci. Tím kvalifikačním turnajem bude nejspíš dva týdny předtím Turnaj věčného studenta. Kvalifikují se semifinalisté a zbude jedna divoká karta, o kterou se společně popereme my všichni ostatní.“

A že to myslí hráči Prachatic s odvetou smrtelně vážně, hovoří další slova zakladatele turnaje. „Tak máme před sebou celý rok tréninku a trofej se bude doufám stěhovat do Prachatic do Kouta. První rok také vyhráli Amíci a rok nato jim to Evropani zase vzali. Historie by se tedy mohla klidně opakovat,“ povzbuzuje již nyní své spoluhráče z Prachatic Josef Zíka.