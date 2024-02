/FOTOGALERIE, VIDEO/ Další z tradičních kulečníkových turnajů se konal o víkendu v prachatické herně V Koutě. Čtrnáctka hráčů se představila ve hře 9-ball a vítězství si odvezl do Strakonic Petr Mašek.

Citovky Jirky Vodičky = 2. místo. | Video: Josef Zíka

Čtrnáct kulečníkářů, z toho dvě ženy, bylo nalosováno do tří základních skupin, ve kterých se hrálo systémem každý s každým na čtyři vítězné hry. Do vyřazovacích čtvrtfinálových bojů postupovalo z pětičlenných skupin po třech hráčích a ze čtyřčlenné dva. "Sešla se výborná konkurence a již ve skupinách to byly zajímavé boje. Některým spolufavoritům se ani nepodařilo ze skupin postoupit dál," pochvaloval si úroveň klání jeho pořadatel František Kasl.

Ze čtyřčlenné skupiny postoupil bez porážky Václav Kollros a s ním Josef Zíka mladší. Mimo postup překvapivě zůstal Josef Zíka starší. Ze skupiny B šel dál bez porážky Jiří Vodička a s ním Eva Mašková a Aleš Nechoďdomů. Minimálně na čtvrtfinále si zde brousil zuby Pavel Kadlec, ale po skupině skončil. Skupinu C bez porážky vyhrál Petr Mašek, se kterým šli dál Zdeněk Šandera s Františkem Kaslem.

Zdroj: Josef Zíka

Od čtvrtfinále se již hrálo na pět vítězných her. Do semifinále se tentokrát postupovalo po poměrně jasných zápasech: J. Vodička - F. Kasl 5:1, V. Kollros - A. Nechoďdomů 5:2, J. Zíka ml. - E. Mašková 1:5, P. Mašek - Z. Šandera 5:0. Podobné to bylo i v semifinálových bojích. Petr Mašek přehrál Evu Maškovou 5:1 a Jiří Vodička Václava Kollrose 5:2.

V souboji o bronzový stupínek si Eva Mašková poradila s Václavem Kollrosem 4:2. Finále se již hrálo na šest vítěznch zápasů. Jiří Vodička nedokázal využít domácích stolů a podlehl strakonickému Petru Maškovi 3:6.

Konečné pořadí: 1. Petr Mašek, 2. Jiří Vodička, 3. Eva Mašková, 4. Václav Kollros.