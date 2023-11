/FOTOGALERIE, VIDEO/ V prachatickém baru V Koutě se konal v pořadí již 22. ročník tradičního kulečníkového turnaje o Pohár věčného studenta. Na programu byl 8-ball a sešla se velmi kvalitní konkurence.

Jiří Vodička v akci. | Video: Josef Zíka

Každoročně kolem 17. listopadu pořádá František Kasl v prachatickém baru V Koutě kulečníkový turnaj o Pohár věčného studenta. "Jedná se o vzpomínku na našeho kamaráda a spoluzakladatele novodobého kulečníku na Prachaticku Radka Nechoďdomů. Sjíždějí se sem Radkovi kamarádi ze širokého okolí a tento turnaj má vždy skvělou úroveň," uvedl k tradičnímu klání František Kasl.

Zdroj: Josef Zíka

Pohár věčného studenta kulečníkářů - 22. ročník.Zdroj: Josef ZíkaTentokrát se sešlo 14 hráčů, kteří se nejperve utkali ve třech základních skupinách systémem každý s každým na tří vítězné hry. Z pětičlenných skupin postupovali do čtvrtfinále tři nejlepší hráči, ze čtyřčlenné pouze dva. Ze skupiny A postoupili spolufavorité celého turnaje Josef Zíka a Petr Friedek, které do čtvrtfinále doprovodil Michal Přibyl. Z béčka šli z prvních dvou míst také favorité Jiří Vodička s Petrem Maškem a ze třetího místa Josef Zíka mladší. Ze skupiny C šli dál Pavel Kadlec s Františkem Kaslem, za postupovými branami zůstal trochu překvapivě Jaromír Linha.

Čtvrtfinálové souboje se již hrály na čtyři vítězné hry. Hned v prvním duelu došlo na velké překvapení, když vítěz mnoha místních turnajů P. Friedek podlehl J. Zíkovi mladšímu 0:4. Podobně lze hovořit o překvpení v podobě výhry 4:0 M. Přibyla nad J. Vodičkou. Další dva zápasy byly podstatně vyrovnanější a shodně 4:2 vyhráli P. Mašek nad F. Kaslem a J. Zíka starší nad P. Kadlecem.

Zdroj: Josef Zíka

V boji o cenné kovy již "Pepíno" Zíka nezopakoval předchozí výkon a podlehl Petru Maškovi 1:4. Do finále se však dostal jeho otec po výhře 4:2 nad Michalem Přibylem. Souboj o bronz se stal jasnou záležitostí M. Přibyla, který porazil J. Zíku mladšího 4:0. Naopak finále přineslo obrovské drama a nakonec výhru 5:4 pro Josefa Zíku. "Tentokrát to bylo pořádné drama. Petr Mašek ve čtvrtfinále prohrával s Fandou Kaslem 0:2, ale pak to otočil. V semifinále přejel Pepína a jak byl rozjetý, tam nade mnou vedl ve finále již 3:0. Podařilo se mi srovnst na 3:3, ale Máša znovu odskočil na 4:3 pro něho. Nakonec se mi to podařilo otočit," popsal zajímavé momenty turnaje jeho vítěz Josef Zíka a s úsměvem doplnil: "Byl to největší netolický úspěch v historii, oba Zíkové jsme byli v semifinále."

Konečné pořadí: 1. Josef Zíka, 2. Petr Mašek, 3. Michal Přibyl, 4. Josef "Pepíno" Zíka.