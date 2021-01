Vyhlášení výsledků v pořadí již 56. ročníku ovšem kvůli panujícím přísným opatřením v souvislosti se šířením koronaviru proběhlo v daleko komornější atmosféře, než by si dekorování úspěšných jihočeských sportovců zasloužilo. Mezi elitu se probojoval i pár českokrumlovských badmintonistů Jaromír Janáček a Tomáš Švejda, jenž nakonec v hlasování za rok 2020 skončil na sedmém místě, což je v konkurenci zástupců mnohem exponovanějších sportů bezesporu velký úspěch.

Janáček se Švejdou se již třetím rokem intenzivně věnují čtyřhře pod vedením trenéra Radka Votavy a vloni zaznamenali několik velmi dobrých výsledků. Obhájili titul ve čtyřhře na mistrovství republiky, byli součástí českého reprezentačního týmu na mistrovství Evropy družstev ve Francii, na kterém mimochodem ze tří absolvovaných zápasů slavili dvě vítězství. Dařilo se jim rovněž na mezinárodním mistrovství Slovenska, kde získali bronzové medaile.

„Mirkovi s Tomášem blahopřejeme a děkujeme za skvělou práci, propagaci klubu i badmintonu jako takového. Situace ohledně pandemie koronaviru jim v uplynulém roce bohužel znemožnila účast na dalších významných akcích. Z tohoto důvodu nebylo odehráno ani mistrovství Evropy dospělých na Ukrajině, na které se úspěšně kvalifikovali díky 74. místu na světovém žebříčku. Kluci nedočkavě očekávají návrat na mezinárodní scénu po již téměř ročním turnajovém výpadku,“ konstatoval trenér deblistů Radek Votava, jenž je zároveň předsedou SK Badminton Český Krumlov.

Pro klubový web se vyjádřili i oba úspěšní sportovci Jaromír Janáček a Tomáš Švejda: “Je to pro nás velké překvapení, protože jsme nevěděli, že anketa vůbec proběhne. Je příjemné být v této konkurenci a moc si toho vážíme. Oba poctivě s naším trenérem makáme i v této nelehké době, máme své cíle. Daleko těžší ale musí být tato doba pro všechny kluky a holky v klubu, co mají badminton rádi a nemohou ho provozovat. Věříme, že se brzy všichni potkáme zase na kurtech. Trénujte doma okolo baráků, v přírodě, na zahradě, prostě, kdekoliv to jde a až se vše zlepší, budeme moci hrát i badminton. Nic netrvá věčně, i když to mnohdy trvá déle, než si přejeme. Držíme všem palce a přejeme pevné zdraví“.

Jihočeský Sportovec roku 2020

1. Pavel Pýcha (hokej, Motor ČB)

nejlepší hráč loňského ročníku Chance ligy, český reprezentant na Channel One Cupu v Moskvě – 186

2. Jaroslav Drobný (fotbal, Dynamo ČB)

jako opora týmu přispěl k sedmé příčce nováčka I. ligy po základní části - 179

3. Jiří Polák (atletika, Sokol ČB)

třetí na 200 metrů na Diamantové lize v Bruselu, mistr republiky v této disciplíně - 156

4. Miguel Angel de Amo (volejbal, Jihostroj ČB)

nejlepší nahrávač extraligy, vítěz Českého poháru, reprezentant Španělska - 143

5. Martin Michek (motorismus, Moto Racing Goup)

23. v kategorii motocyklů na Rallye Dakar, třetí nejlepší nováček soutěže - 141

6. Michael Boroš (cyklokros, ČEZ Cyklo Team Tábor)

bronzový na mistrovství ČR, vítěz Českého poháru, reprezentant ČR na MS - 121

7. Jaromír Janáček – Tomáš Švejda (badminton, SK Badminton Č. Krumlov)

mistři ČR ve čtyřhře, účastníci ME ve Francii - 110

8. Roman Častoral (motorismus, Katovice)

mistr ČR v rallycrossu, šampion Zóny střední Evropa tř. supertouringcars - 101

9. Pavla Schorná (biatlon, KB Staré Město pod Landštejnem)

dvojnásobná mistryně republiky v letním biatlonu, vítězka Českého poháru, mistryně Slovenska - 93

10. František Linduška (triatlon, TCV J. Hradec)

čtvrtý Evropský pohár v Polsku, 29. na Světovém poháru v Karlových Varech - 81