České Budějovice – V Evropském festivalu atletických nadějí v Baku skončil Tomáš Kratochvíl (Sokol ČB) devátý ve skoku dalekém.

David Tupý, veliká naděje! | Foto: Deník/repro

V prvním pokusu ve finále skočil 693 a v průběžné klasifikaci byl po prvním kole druhý. „Pak měl dva dlouhé skoky bohužel s malými přešlapy a do užšího finále se nedostal. ,Proklouzl´ do něj Slovák Hrin stejným výkonem – při plichtě rozhodl jeho druhý nejlepší pokus 674… Další tři soutěžní skoky ale neabsolvoval,“ říká Kratochvílův trenér Jiří Couf a připojuje, že vítěz v Baku měl 731 cm. „V silách Tomáše bylo na víc, ale je to sport a rozhoduje změřený výkon…“

Ve čtvrtek budou závodit i dvě Jihočešky. Terezu Babickou (Sokol) čeká v 9.35 rozběh na 100 m překážek, Karolínu Podlahovou (VS) v 18.15 finále tyčky. Pokud by Babická postoupila, finále bude 27. července dopoledne.