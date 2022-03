Libín Prachatice – Suchdol nad Lužnicí 9:9. F. Žák a J. Dvořáček 3, I. Nitrianský a M. Halabrín 1, debl. Bechyně – Libín Prachatice 10:2. J. Dvořáček a F. Žák 1. Libín Prachatice – VS Tábor 10:8. J. Kunz 4, I. Nitrianský a J. Dvořáček 2, F. Žák 1, debl. Libín Prachatice – Kaplice 0:10. Libín Prachatice – Hluboká nad Vltavou 5:10. J. Kunz 2, J. Dvořáček a F. Žák 1, debl. Libín je sice v tabulce předposlední, ale má stejně bodů jako 10. VS Tábor. To znamená, že pokud v odloženém utkání s ČZ Strakonice B neprohraje kontumačně, v divizi se zachrání.

KRAJSKÝ PŘEBOR

Šumavan Vimperk – Kaplice B 10:8. J. Krahulec ml. 4, O. Jareš 3, L. Pavlíček 1, debly. Šumavan Vimperk – Orel ČB B 10:0. V. Martenek a O. Jareš 2, J. Krahulec ml. a L. Pavlíček 1, debl, 3x skreč. Borovany – SKP Prachatice 10:3. V. Wimberský 2, debl. Velešín / Přídolí B – SKP Prachatice 10:1. Debl. Vimperský Šumavan skočil druhý a zahraje si baráž o Jihočeskou divizi. SKP Prachatice skončil na 11. místě a sestupuje.

KRAJSKÁ SOUTĚŽ SKUPINA A

Martyna Malovice – Křemže / Holubov B 10:6. M. Krotký a O. Kolář 3, M. Milota 1, debl. Martyna Malovice – Žimutice 8:10. O. Krotký 4, O. Kolář 3, debl. Kaplice C – Slávia Prachatice 10:2. T. Kulhánek 1, debl. Orel ČB D – Slávia Prachatice 10:5. T. Kulhánek 2, M. Horčica a K. Stolz 1, debl. Martyna Malovice – Týn 9:9. O. Kolář 4, M. Krotký 3, M. Milota 1, debl. Martyna Malovice končí na klidném 7. místě. Slávia Prachatice je předposlední s jedním bodem ztráty na Orel ČB D. Má však k dobru zápasy s oběma celky Křemže, takže si polepší minimálně na 9. místo, které znamená záchranu.

KRAJSKÁ SOUTĚŽ SKUPINA B

Lhenice – Osek 7:10. M. Fišer 3, A. Dubravcová 2, M. Halabrín st. 1, debl. Svatá Maří – Sokol Strakonice C 7:10. Z. Vašátko 4, J. Janoud a L. Schoř 2, debl. Svatá Maří – Sokol Strakonice B 10:2. M. Kocourek a J. Janoud 3, L. Schoř 2, J. Fleišman 1, debl. Černý Dub – Lhenice 8:10. M. Fišer 4, A. Dubravcová, M. Halabrín st. a I. Fišerová 2. Lhenice končí na 2. místě tabulky. Svatá Maří si v přímém souboji s Pískem zahraje o místo šesté.