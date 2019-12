Hned v prvním startu, rozplavbě na 100 kraul, byla Válková osmá a časem 57,97 zlepšila o šest desetin sekundy loňský rekordní čas Terezie Kinterové o šest desetin sekundy. Odpoledne v semifinále byla jedenáctá za 57,61. V klasifikaci mladších dorostenek brala stříbro! Na 200 znak byla třináctá výkonem 2:22,61, tedy po zlepšení skoro o tři sekundy, a je druhou ženou kraje všech dob po 2:21,15 Lenky Jarošové z roku 2002.

Jak v kraulovém sprintu rostla? V roce 2015 uměla v českokrumlovském klubu 30,15 a 1:06,40, rok nato opět doma 28,10 a 1:01,20, předloni už v J. Hradci 27,38 a 1:00,19, loni 26,86 a 58,97, letos už 26,83 a včera 57,61…

Rekordy posunuli ve své věkové kategorii také 13letí: Eliška Vokatá (Fezko) byla 17. na 100 kraul za 59,12, o 38 setin dřív než Kracíková v roce 2016, a v semifinále pak na 19. místě předvedla 58,60 - je třetí ženou kraje všech dob, Jan Brůna (PlČB) byl 44. na 200 znak a časem 2:18,67 poopravil rekord Lukáše Zavadila z roku 1983, který byl 2:19,21 (1996). Vokatá, rekordmanka ČR 13letých na 100 motýlek, skončila v semifinále jedenáctá a za rekordem zůstala těsně časem 1:04,76.

Kristián Svoboda (Písek) zaplaval na 20. místě nejlepší letošní časy v kraji na 100 kraul 52,22 (zlepšení o dvě sekundy) a v semifinále na 52,21, a jako čtrnáctý v rozplavbě na 100 motýlek časem 55,87 zůstal jen tři setiny sekundy za svým krajským rekordem z roku 2015. V semifinále se vypjal k 13. místu a rekordnímu času po čtyřech letech - 55,27! Historické tabulky opravili také Johana Švandová (Písek), 26. na 50 prsa za 34,50 (čtvrtá všech dob), a Ondřej Javorský (Tábor), čtrnáctý na 200 znak za 2:05,93 (třetí).

Z dalších výkonů rozplaveb: 100 kraul 24. Šimon Dvořák 52,53, 41. Jan Beránek 54,08, 57. Matoušek 55,98, 50 prsa 24. Nezvalová 34,70, v semifinále 17. za 33,87, 200 znak 22. Zástava 2:10,63 – letos druhý v kraji, 46. Černý 2:18,67, 100 motýlek 13. Vokatá 1:05,05, 24. Bona 1:08,11 – třetí, 34. Podruhová 1:08,84 – čtvrtá, 45. Veselá 1:10,23, 45. Václavík 59,38 – druhý, 51. Beránek 1:00,79, 57. Zástava 1:02,01, 400 kraul 29. Matoušek 4:10,70 – druhý, 100 motýlek 24. Bona 1:07,86 – letos druhá, 27. Václavík 57,97 – sedmý v kraji v historii.

Gigant Tupý odchází

David Tupý, koulař z Bechyně, který neskutečně posunul krajské rekordy mládeže, pátý z ME juniorů v Borasu, mistr ČR juniorů, bronzový z mistrovství ČR dospělých, přestupuje do Kladna. Z dalšího převlékání atletických dresů: Eliška Andrlová (JH, 400 m 62,44) do N. Včelnice, Veronika Kropáčková (Písek) do Sokola ČB, Kamila Kůtová (ČZ, koule 12,45) do Bechyně, Andrea Nikodemová (Písek, 800 m 2:29,74) do Sokola, Jakub Pecha (NB) do Sokola, Karolína Podlahová (VS, tyč 396) do USK, Linda Průšová (VS, trojskok 11,98) do Dukly, Filip Svoboda (JH) do N. Včelnice, Zbyněk Zeman (JH) do N. Včelnice.