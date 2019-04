Volary - V sobotu 6. dubna se odehrálo již tradiční bowlingové klání spolků Svazu tělesně postižených (STP) tří měst – místních organizací Prachatice, Vimperk a Volary. Organizátory prvního ze třech letošních „soubojů“ o co největší nához byli Volarští.

Turnaj tří měst. | Foto: František Zach

Účastníky přivítal předseda MO Sváťa Hargaš a poté se celého řízení turnaje ujala Jana Švarcová. Soutěžila osmičlenná družstva na 10 frame („frejmů“) a průběh se vyznačoval urputnou snahou každého účastníka, přispět co nejlepším náhozem k vítězství právě jeho družstva. Jak to tak ale bývá, mnohdy co největší snaha o úspěch svazovala ruce i nohy a tak nebyl výjimkou nejeden „žlábek“. Zato „strajků“ bylo jako šafránu. Výjimkou byli hráčky a hráči z Vimperského spolku, kteří snad dosáhli i double („dabl“). I tak se museli účastníci spokojit s dohozem, v drtivé většině však nedohozem. Celkově však vládla naprosto přátelská, příjemná a korektní atmosféra, všichni účastníci upřímně fandili i svým soupeřkám a soupeřům a oceňovali jejich „strajky“ či dohozy potleskem a uznalou pochvalou.