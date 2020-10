Klub EDITA Sokol AK Písek manželů Šťastných úspěšně pokračuje v soutěžní sezoně 2020/2021. Svěřenkyně manželů Šťastných absolvovali další tři republikové závody s účastí závodnic z celé České republiky a dosáhly opět výborných výsledků, získaly 1 zlatou, 2 stříbrné, 2 bronzové a dalších 7 bodovaných umístění.

Výsledky Poděbrady (soutěžní aerobic Master Class):

kat. 17-30 let: 3. místo Dagmar Vlčková

kat. 28 let a více: 4.místo Edita Šťastná

Výsledky Železný Brod (soutěžní aerobic Master Class):

kat. 17-30 let: 2. místo Dagmar Vlčková

kat. 28 let a více: 2.místo Edita Šťastná

Výsledky: Kutná Hora (soutěžní aerobic Master Class):

kat.do 6 let: dělené 7.místo Justine Šťastná, 5.místo Jasmine Šťastná

kat.9-10 let: dělené 7.místo Tereza Pokorná

kat.11-12 let: 1.místo Vanessa Šťastná

kat.13-14 let : dělené 7.místo Nela Vancová, 6.místo Ella Šťastná

kat. 15-20 let : 6.místo Dominika Jestřábová

kat. 31 let a více: 3.místo Edita Šťastná

Na přiloženém snímku tým EDITA Sokol AK Písek manželů Šťastných:

vpředu zleva Justine Šťastná, Tereza Pokorná a Jasmine Šťastná

vzadu zleva Edita Šťastná, Ella Šťastná, Vanessa Šťastná, Nela Vancová a Zdeněk Šťastný