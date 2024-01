/FOTOGALERIE, VIDEO/ Český pohár lyžařů klasiků měl v kategorii staršího žactva na programu první závod sezony. Za skvělého počasí a výborných podmínek závodilo na vimperkém Vodníku na tři stovky lyžařů.

ČP staršího žactva na Vodníku. | Video: Zdeněk Formánek

Jedno velké lidské mraveniště, tak by se dal charakterizovat víkend ve vimperském sportovním areálu Vodník. Dostaveníčko si zde dali lyžaři klasici, konkrétně starší žactvo, z celé české republiky. Bojovalo se v rámci prvního Českého poháru této sezony, v sobotu klasicky, v neděli volnou technikou.

A vesměs všichni si pochvalovali skvěle připravené tratě. To je vizitkou pořadazelského Fischer ski klubu Šumava Vimperk. "Jede se zde vůbec první Český pohár letošní sezony pro žáky. Dorostenci jeden již měli. Jak se sezona rozběhla, tak se trochu potýkáme se sněhovými podmínkami. Dorostenci odjeli v Bedřichově pouze jeden závod. My jsme nyní díky technickému zasněžování i mrazivé periodě posledních dnů připravili žákům pěknou trať. Díky podpoře města máme upravený dvoukilometrový okruh. Počasí přeje a jsme rádi, že to takto skvěle vyšlo a mohli jsme pozvat všechny oddíly z republiky. Je zde přes tři stovky závodníků a je z toho takový lyžařský svátek," uvedl k závodům na Vodníku Zbyněk Pavlásek z pořadatelského klubu.

Organizátorům se podařilo připravit dobré podmínky nejen na nedělní závod volnou technikou, ale i na sobotní klasiku. "Máme dobrý sněhový podklad, takže i na klasiku šly stopy udělat. Jsou zde děti od dvanácti do čtrnácti let a startovalo se intervalově," doplnil Zbyněk Pavlásek.

K výsledkům závodníků z jihu Čech se vrátíme.