/FOTOGALERIE, VIDEO/ Skvěle se vydařil úvodní Český pohár staršího žactva v klasickém lyžování závodníkům SKI Sokola Stachy. Na Vodníku posbírali řadu cenných kovů a v konkurenci klubů z celé ČR jsou na skvělém pátém místě.

Český pohár na vimperském Vodníku. | Video: Zdeněk Formánek

Stašští závodníci odvedli při Českém poháru skvělou práci.Zdroj: SKI Sokol StachyDvoudenní program Českého poháru na vimperském vodníku přinesl nejprve v sobotu závody klasickou technikou a v neděli se jelo volně. Vše s intervalovými starty. Na výborně upravených tratích sváděli mladí lyžaři skvělé souboje s časem a do absolutní republikové špičky znovu promluvili závodníci SKI Sokola Stachy.

Již v sobotních závodech klasickou technikou brali dvě medaile a v neděli ve svých výkonech pokračovali. "Jsem naprosto spokojený, naši závodníci odjeli první Český pohár skvěle. Zúročili práci, kterou s nim při tréninkách děláme," chválil závodníky SKI Sokola Stachy trenér Vladimír Šíp a doplnil: "Měli jsme i skvělý servis, který zajišťovala Petra Frühaufová. Velmi dobře byly připravené i závodní tratě."

Trenér byl spokojen i s výkony jednotlivých lyžařů. "Jana Randáková v sobotu brala zlato v klasice, které potvrdila i v neděli volnou technikou. Eva Dosedělová brala v sobotu na klasice bronz. Ta udělala obrovský krok a je na výsledku vidět skvělá práce v tréninku. V neděli byla těsně pod stupni vítězů. V sobotu byl devátý Šimon Macek, ale na klasice bylo vidět, že se více kloní k biatlonu, takže je mu bližší skate. V neděli si to tedy vynahradil a vyhrál. Velmi dobře jel Šimon Kyrál, který si odváží šesté a osmé místo. Pochvalu zaslouží i všichni ostatní, jeli to, co jsme od nich očekávali," pochválil závodníky Vladimír Šíp a doplnil: "Výsledkem víkendového snažení našich závodníků je páté místo mezi oddíly, což je naprosto skvělý výsledek."

Kompletní výsledky ČP najdete ZDE a ZDE