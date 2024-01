/FOTOGALERIE, VIDEO/ Svá želízka v ohni měl o víkendu v rámci Českého poháru staršího žactva na Vodníku i pořadatelský Fischer Ski klub Šumava Vimperk. Do stopy vyrazilo 12 jeho závodníků.

ČP staršího žactva na Vodníku. | Video: Zdeněk Formánek

Na skvěle upravených tratích se závodníci ročníků narození 2009 - 2011 představili nejprve klasickou technikou poté volně, vše s intervalovými starty. Do závodů dohromady naskočilo přes tři stovky závodníků. Vimperští nakonec brali v součtu bodů sedmé místo ze všech zúčastněných klubů z celé České republiky.

Trenér vimperských starších žáků Petr Steinbach je znám svým názorem, že v této kategorii ještě nejde až tolik o výsledky. "Důležité je, aby děti lyžování bavilo. Pokud je to baví, když jsou v první desítce, tak je to stejně dobře, jako když je to baví i kolem třicítky v pořadí. Ale samozřejmě umístění v nejlepší desítce na Českém poháru je v této kategorii v tak silné konurenci příslib do budoucnosti," říká Petr Steinbach.

OBRAZEM: Vodník žil o víkendu Českým pohárem staršího žactva v lyžování

Také Fischer Ski klub Šumava měl několik individuálních umístění v desítce. "Na bednu to tentokrát nevyšlo, ale měli jsme řadu krásných umístění. Tereza Jedličková brala osmé a šesté místo, Tonda Michálek sedmé a deváté. Do desítky se alespoň v jednom závodě dostali i pátý Páťa Vocelka, šestá místa brali Tonda Kovář a Honza Igler, sedmé Vojta Zub. Ale musím pochválit všechny naše závodníky, poprali se s tím dobře," doplnil Petr Steinbach.

Kompletní výsledky ČP na Vodníku najdete ZDE a ZDE.