Tradiční Gasshuku Czech za účasti japonských lektorů dostalo letos trochu jinou podobu. Z covidových důvodů nemohli dorazit právě hosté z Japonska, přesto měl náhradní program, při kterém vyučovali nejen čeští lektoři, ale i další z Evropy, skvělou úroveň. O letošním ročníku kempu hovořil jeho organizátor David Havlík z Karatedo klubu Tsunami Prachatice.

Jak složité bylo v současné době uspořádat tento mezinárodní tréninkový kemp? Asi jste do poslední chvíle museli řešit různá povolení k jeho konání a podobně?

Ačkoliv jsme měli povolení z Japonska ohledně příjezdu instruktorů, tak jsme neustále sledovali, jak se bude vyvíjet situace ohledně Covidu, a to hlavně v Japonsku. Nakonec se ukázalo, že největší problém by byl s návratem instruktorů zpět do Japonska. Čekala by je třítýdenní karanténa, což se nakonec ukázalo tím faktorem, který rozhodl o tom, že bohužel nebudou moci přijet. Vzhledem k tomu, že je to jejich práce, tak by byli pracovně mimo tři neděle, což pro ně nebylo akceptovatelné.

Akce byla přejmenovaná na Kata kemp, má to souvislost s tím, že se nevyučovalo kumite v podání tradičních japonských instruktorů?

Akce Gasshuku byla vždy spojená s účastí japonských instruktorů, jakými jsou Naka sensei či Okuma sensei. Nebylo by fér, aby se akce jmenovala stále stejně i bez jejich účasti. Všichni, kdo znají Gasshuku, tak to mají spojené s výše uvedenými japonskými instruktory. Název Kata camp jsme vybrali proto, jelikož zaměření akce bylo hlavně na výuku hlubšího významu kata v karate. Takže to není jen o technickém nácviku, ale také o principech a významu. Tak proto název Kata camp.

Kdo tedy místo tradičních instruktorů kemp vedl a jaká byla jeho náplň?

Jako minulý rok, kdy jsme se také museli obejít bez japonských instruktorů, se výuky na této akci ujali jak přední čeští instruktoři, tak i oslovení přátelé z řad německých instruktorů. Mimochodem velice úspěšných závodníků mladší generace a nakonec se nám podařilo zlanařit i japonského instruktora žijícího dlouhodobě v Německu, kterým byl Keigo Shimizu, který je mimochodem velkým přítelem Okumy senseie a dokonce byl i jeho senpaiem v universitním týmu v Japonsku. Mimo něj se role učitelů na Kata campu zhostili ještě Emmanuele Bisceglie, Mellisa Rathman a Stefan Kahlert všichni z Německa a dále pak čeští instruktoři Richard Růžička, David Havlík, Stanislav Bílý a Jana Konečná.

Jaká byla odezva od zahraničních cvičících?

Stejně jako loni byla atmosféra během celého Kata campu úžasná a dle zpráv od cvičenců se všem strašně moc líbilo cvičení a nejen cvičení. Celá akce je brána jako sportovně společenská událost, což se potvrdilo i během tradiční Sayonara party v Národním domě v Prachaticích, kde se všichni suprově bavili a byla to taková tradiční tečka za celou akcí.

Co byste z kempu vypíchl jako zajímavost?

Vypíchl bych jednu věc, která nesouvisí přímo se cvičením. Jako naprostý unikát bych uvedl absolutní nezájem o tuto akci ze strany ČUS v Prachaticích. O akci se nezajímal předseda ČUS, ani manažer této organizace. Myslím si, že právě manažer, který je placeným pracovníkem, by se měl o akce, které pořádají sdružené subjekty ČUS Prachatice, alespoň trochu zajímat. Ale když to není fotbal, tak to asi zajímavé není. Ale ČUS není jen o fotbale a měla by se zajímat o sporty napříč celým spektrem. A vzhledem k tomu, že se nám vůbec podařilo uspořádat v této těžké době akci takového mezinárodního formátu, která je podle mého po XTERRA CZECH druhou největší v tomto roce v Prachaticích, tak jsem doufal, že se o akci někdo z vedení bude zajímat. Bohužel jsem se zmýlil.